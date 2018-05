mip, Právo

Do Liberce přijel v pondělí v podvečer předseda ČSSD Jan Hamáček i místopředseda Jiří Zimola. Jejich vysvětlování dohody s Babišem trvalo hodinu a půl. Probíhalo za zavřenými dveřmi a poslouchalo ho asi 15 lidí ze všech čtyř okresů Libereckého kraje.

„Odvážím si z Liberce názory kolegů, které z mého pohledu byli většinově pro naše vládní angažmá,“ řekl po jednání Hamáček. „Nechci mluvit za ně, ale jako hlavní pozitivum vnímají to, že účast ve vládě umožní prosadit náš volební program,“ dodal předseda ČSSD.

„Nezaznamenal jsem žádný absolutní odpor k vyjednané dohodě s ANO,“ potvrdil Hamáčkova slova také předseda libereckého krajského výkonného výboru Jan Mečl. „Ukázala se ale rizika, která asi budeme muset podstoupit. Naši členové se ptali na rizika spolupráce s komunisty, a hlavně na dodržování vyjednané dohody a dodržování programu,“ dodal Mečl.

Podle Jiřího Zimoly nezazněla žádná kritika. „Nad vším se nesla debata, zda spíše zaujmout pozici v koalici v menšinové vládě nebo zda levicový program atakovat z opozice. My reprezentujeme první možnost, vysvětlujeme, co nás k tomu vede a doufám, že to stejné bude dělat i druhá strana, reprezentovaná předsedou Senátu Štěchem,“ zmínil Zimola.

Právě předseda Senátu Milan Štěch se vyhrazuje proti vládě v čele s Andrejem Babišem.

Ministři se budou řešit v pátek



Předseda Hamáček vyjede do regionů i v dalších dnech, v úterý bude v Hradci Králové a Pardubicích, vysvětlovat bude i v Praze, Teplicích, na Vysočině, ve středních Čechách i v Moravskoslezském kraji.

Otázkou konkrétních ministrů se podle Hamáčka bude předsednictvo strany zabývat v pátek. Šéf ČSSD zatím nemá jasno v tom, zda konkrétní nominace na posty ministrů od něj jako první uslyší prezident Zeman nebo členská základna, která začne už příští pondělí hlasovat v referendu. „To je věc, kterou nyní řeším. Až to vyřeším, dozví se to i média,“ reagoval.