ČTK

Pilc přišel o bezpečnostní prověrku na konci roku 2015, v dubnu následujícího roku na funkci rezignoval. Soud nyní rozhodnutí o jejím odebrání zrušil. „Na základě shromážděného spisového materiálu nelze považovat existenci bezpečnostního rizika u žalobce za prokázanou,” citovala ČT z rozsudku Městského soudu v Praze. Z rozhodnutí soudu vyplývá, že senátu chyběly další materiály, které by potvrzovaly věrohodnost informace zpravodajské služby, na základě které byla Pilcovi prověrka odebraná.

Podle Pilce to víceméně jenom potvrdilo to, co tvrdil od začátku. „Že to rozhodnutí bylo neoprávněné,” řekl. Pilc nyní působí ve státním podniku Řízení letového provozu. „Uvidíme co bude dál, to je všechno otázka budoucnosti,” dodal. Zástupci NBÚ uvedli, že řízení o prověrkách úřad nekomentuje.

Podle médií mohly za Pilcovým případem stát spory ve Vojenském zpravodajství. Pilc v aféře kolem Jany Nagyové (nyní Nečasové) svědčil v neprospěch svých bývalých kolegů z armádního zpravodajství. Prezident Miloš Zeman poté prohlásil, že bude muset kvůli chybějící prověrce Pilce časem odvolat. Pilc považoval postup NBÚ za nezákonný, proti odebrání prověrky se bránil rozkladem k řediteli NBÚ i správní žalobou u soudu, nakonec se rozhodl sám rezignovat.

Na verdikt kvůli neudělení prověrky na stupeň přísně tajné čeká i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. V jeho případě soud avizuje, že výsledek bude v řádu měsíců, uvedla ČT.