Šéf ANO Andrej Babiš absolvuje v pondělí další jednání o budoucí koaliční spolupráci s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Setkání by měl být přítomen i předseda komunistů Vojtěch Filip, jehož strana by měla kabinet ve Sněmovně tolerovat. Celý článek Jednání o vládě jdou do finále, ladit se bude koaliční smlouva»