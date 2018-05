Jiří Mach, Právo

Zatímco někde ředitelé pro tyto dny školy zavřeli, jinde se obávají porušení předpisů anebo pět dní určených ročně na volno už vyčerpali. Proto třeba v jedné škole mají zavřeno až do středy, ale hned vedle půjdou děti do školy i v pondělí, před Dnem vítězství, který připadá na úterý 8. května. A nezdá se, že by se ministerstvo školství chystalo praxi sjednotit.

„Neměli jsme volno před Svátkem práce – a nebudeme ho mít ani příští pondělí. Ředitelské volno by mělo být udělováno jen v případech, kdy je omezen provoz školy. Využili jsme ho na podzim před 17. listopadem. To je dostačující,“ řekla Právu Zdeňka Pavlíčková, ředitelka ZŠ Velký Beranov na Vysočině.

Podle ní v pondělí žáci nastupovali v běžném počtu a nikdo ve škole nezaznamenal hromadné omluvenky.

Opačně tomu bylo v jedné ze základních škol v Praze, kde po konzultaci se zřizovatelem – městskou částí – od udělení ředitelského volna upustili. Vychovatelka v ranní družině přivítala pět dětí a domů šla o tři hodiny dříve než obvykle.

„Školám jsme jako jejich zřizovatel doporučili čerpání ředitelského volna pouze v případech, kdy je ohrožen chod výuky. V minulých letech se totiž ukázalo jako problematické, když ředitelé vyčerpají zákonem stanovený počet ředitelského volna, protože v případě vážné technické havárie je poté značně složité volno udělit,“ napsal Právu mluvčí Prahy 10 Vít Novák.

Zato ředitel ZŠ a MŠ Kotlářská v Brně, Libor Zřídkaveselý, si s rozdělováním volna hlavu neláme. „V obou dvou případech jsem volno udělil. To je mé pravidlo – když je jeden den pracovní mezi svátkem a víkendem, tak dávám ředitelské volno. Vždycky se ptám rodičů na třídních schůzkách a nikdy nikdo nic nenamítá,“ popsal Právu.

Má i provozní zkušenost. „Když jsem nechával otevřenou školní družinu, tak se mi přihlásilo šest dětí a přišly tři. Někteří rodiče tuto možnost zakroužkovali už v září, ale v květnu už o tom ani nevědí,“ uvedl. Připouští ale, že ředitelské volno může v jiných školách vadit rodičům, kteří volné dny nemohou využít a nemají možnost se o děti postarat. Některé školy proto třeba nechávají v provozu školní družinu a jídelnu.

Volno i pro volby

Podle Zřídkaveselého je třeba prokládat svátky ředitelským volnem maximálně třikrát do roka. Jenže dny tohoto volna odčerpávají i volby, kdy školy od pátku vyhrazují své prostory volebním komisím. A v tomto školním roce bylo voleb požehnaně. V říjnu sněmovní, v lednu dvoukolové prezidentské, navíc na Trutnovsku dvoukolové doplňovací senátní, další se chystají v květnu na Zlínsku.

Ministerstvo školství zatím nehodlá roztříštěný přístup škol a zřizovatelů sjednocovat. Jeho tiskový odbor v reakci na dotaz Práva pouze ocitoval znění zákona.

Podle něj může ředitel školy ze „závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše pět volných dnů ve školním roce“.

Vyhláška ale pamatuje na prodloužení letních prázdnin. Ministerstvo může jeden den povinné školní docházky umazat, pokud prázdniny začínají v úterý anebo končí ve čtvrtek. Letos ale skončí škola v pátek 29. června a začne v pondělí 3. září.