Radim Vaculík, Právo

Předběžné závěry kontroly obdrželo vedení inspekce podle informací redakce minulý týden. Ve stejné době dostalo i z Úřadu vlády k přepracování svou výroční zprávu za loňský rok, kterou Babiš v dubnu veřejně ztrhal.

„Zpráva je naprosto nedostatečná, chybějí v ní základní údaje, které by blíže rozebraly zjištění inspekce, a postrádáme v ní i návrhy na nápravu některých jevů,“ řekl tehdy Právu Babiš. Kontrolorům z ministerstva se v prvních dvou problematických bodech nelíbila podle důvěryhodného zdroje Práva zakázka inspekce na nákup aut pro GIBS, kterou prý vedení rozdělilo na dva menší tendry.

Inspekce se ale brání tím, že pro to byl zákonný důvod. Kolik peněz celkově GIBS do nových vozidel investovala, není nyní jasné.

Z věstníku veřejných zakázek vyplývá, že inspekce loni nakoupila patnáct nových vozů téměř za pět miliónů korun – mělo jít o auta značky Škoda.

GIBS zahlcená kontrolory

Dalším problémem, který prý míní kontroloři ministerstva ohlásit finančním úředníkům, je přerozdělování financí v rámci kapitol inspekce, když peníze určené například na zvláštní fond pro informátory převedli v GIBS na jiné účely. Tam ministerstvo vidí údajně možné pochybení v nedodržení rozpočtové kázně. Čtvrtý problematický případ se redakci nepodařilo zjistit.

Jinak zhruba čtyřicetistránková zpráva z ministerstva obsahuje další asi čtyři desítky bodů, u kterých je prý nutné doplnit podklady či něco upřesnit anebo reagovat na drobné výtky, na což má vedení inspekce čas patnáct dnů od obdržení zprávy.

Fakticky přepadová kontrola resortu financí začala v sídle GIBS na základě tří podnětů, přičemž jeden z nich zaslal ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO) sám premiér v demisi Babiš. Konkrétní podezření ani důvody však neuvedl.

Drtivá část šetření se přitom týkala hospodaření inspekce v období let 2016 a 2017, kdy tento sbor vedl nyní již bývalý ředitel Michal Murín. Ten k poslednímu dubnovému dni po několikaměsíčních sporech s premiérem rezignoval na svou funkci a odešel do civilu. Babiš poté pověřil vedením GIBS až do konce nově vyhlášeného výběrového řízení dosavadní šéfku legislativního a právního oddělení inspekce Lenku Haderkovou.

Oznámení o tom, že se úředníci na prověrku v GIBS chystají, poslali 21. února s tím, že kontrola bude podle jejich předpokladů trvat dvacet dnů. Jen o den později se šéf kontrolorů dostavil do sídla inspekce s obsáhlým seznamem požadavků na přípravu podkladů na začátek fyzické kontroly stanovený na pondělí 26. února. Pro zaměstnance GIBS to znamenalo práci přes celý víkend.

V pondělí pak skutečně devět pracovníků ministerstva nastoupilo ke kontrole, která pak trvala až do 27. března, kdy byli v sídle GIBS fyzicky naposledy. I poté ale dále komunikovali s vedením inspekce, než mu minulý týden odeslali předběžnou zprávu.

Závěry ministerstva však zatím nejsou konečné, což ostatně naznačuje čtvrteční vyjádření mluvčího GIBS Ivo Mitáčka.

Málo konkrétních informací

„Obdrželi jsme protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly, avšak vzhledem k tomu, že samotná kontrola prozatím nebyla ukončena, se nemůžeme vyjadřovat ke konkrétním bodům ani k obsahu,“ řekl bez dalších podrobností.

Výtkám, a to celkem deseti, se inspekce nevyhnula ani u své výroční zprávy podrobené v dubnu kritice premiéra. Ten požaduje veřejný dokument výrazně rozšířit, doplnit – a především konkretizovat řadu informací z činnosti GIBS.

Tomu se prý ale budou inspektoři bránit, protože by tak sdělili veřejně informace, jaké prostředky a postupy ke své práci využívají.

Úřad vlády také údajně vyžaduje další data týkající se srovnání s minulými roky a rovněž hodnocení práce inspekce, například i podle krajů. Ani tuto věc ale ve čtvrtek nechtěl Mitáček nijak rozebírat. „GIBS obdržela informaci k doplnění výroční zprávy a v současné době na doplnění pracujeme,“ sdělil pouze Mitáček Právu.