Patrik Biskup, Právo

Jedna z tragických událostí, která provázela konec druhé světové války v západočeském příhraničí, se odehrála 1. května 1945 u obce Díly na Domažlicku. V rámci úterních oslav osvobození obce připomněli tento masakr autentickou ukázkou nadšenci z plzeňského klubu 4. obrněné divize.

Detaily toho, co se tehdy přesně stalo, zjistili badatelé o desítky let později. „Ta událost ve vědomí místních lidí samozřejmě byla. Nikdo ale neznal podrobnosti včetně toho, do jaké jednotky mrtví vojáci patřili. Až později díky technickému pokroku se dal rozšifrovat její identifikační znak na vraku džípu z dobové fotografie,“ uvedl Ivan Rollinger z Pattonova muzea v Plzni.

V rámci oslav osvobození obce předvedli ukázku nadšenci z plzeňského klubu 4. obrněné divize.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Vyšlo najevo, že mrtví vojáci byli příslušníky 358. pluku 90. pěší divize. „Tím pádem bylo snadné dohledat hlášení této jednotky z toho dne a zjistit, co se tam odehrálo 1. května 1945. Zpráva obsahovala informaci o úmrtí šesti vojáků včetně jejich jmen. Ta jsou vyryta do bronzové desky, která je součástí pomníčku odhaleného v roce 2014,“ pokračoval Rollinger.

K jednomu z padlých vojáků se podle Rollingera váže i silný příběh ověřený fakty, po kterém doslova běhá mráz po zádech. „Jde o Buddyho Basingera, který pár týdnů před smrtí řekl kamarádovi ze stejné roty, že jeho otec padl na konci 1. světové války a že jeho čeká úplně stejný osud,“ řekl Rollinger.

Nedaří se najít příbuzné



Minulý rok také přišel německý badatel Markus Gruber s novým poznatkem k této události. Dohledal údaje, které ukazují na to, že při výbuchu džípu zahynul ještě sedmý voják. „V hlášení jednoty z toho dne sice nebyl uveden mezi oběťmi, ale jeho jméno figurovalo na seznamu pohřešovaných. Tělo se našlo a identifikovalo později. Pravděpodobně to byl voják, který se pěšky pohyboval v blízkosti exploze. Ta měla smrtící sílu v okruhu padesáti metrů,“ popsal situaci Rollinger.

Pátrání po příbuzných nebo potomcích padlých je zatím neúspěšné. „Před čtyřmi lety jsme se dostali ke jménu manželky jednoho z nich. Než jsme ji stačili kontaktovat a pozvat na odhalení pomníku, zemřela,“ uzavřel Rollinger.