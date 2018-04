Novinky, ČTK

Chyba byla odhalena v testu z českého jazyka a literatury. Týkala se otázky, kde měli studenti ze čtyř slov najít to, jehož kořen se skládá ze čtyř hlásek. Správně bylo slovo zabručeli a později se zjistilo, že byla správně i další možnost ve slově rozběhla. Kořen tohoto slova obsahuje jen tři písmena, ale čtyři hlásky, jelikož tam je e s háčkem.

Podle Zíky volbu slova rozběhla volilo pouze osm procent žáků, což byla nejméně častá volba. „Nic nenapovídalo tomu, že by se jednalo o nesprávné zadání. Zdá se, že žáci tuto variantu volili spíše náhodně než záměrně, ale nemůžeme to potvrdit ani vyvrátit," podotkl Zíka. Ani jednou se podle něj nestalo, že by student zaškrtl obě správné možnosti.

Chyba by podle Zíky mohla ovlivnit přijímačky u 721 žáků, kteří dělali zkoušky na 234 školách. „Mají šanci na změnu hodnocení. Z těchto výsledků se ale nedá dost dobře usoudit, zda se u některého žáka po přehodnocení dotkne změna výsledků tak, že by překročil hranici přijetí," uvedl Zíka. Body z písemných testů totiž tvoří 60 procent z celkového hodnocení, zbytek tvoří kritéria stanovená ředitelem školy.

Důležité podle Zíky je, jestli školy oznámily výsledky před páteční 17:00, kdy se na chybu přišlo. „Pokud je nevyhlásily, tak se vůbec nic neděje," řekl.

Podle Zíky chyba nevznikla kvůli systému, ale selhal lidský faktor. Testy prošly kontrolou před výrobou, několik kontrol je i před testy a každý vyplněný test kontroluje speciální komise Cermatu a poté i ministerstva školství. „Z mého pohledu to není systémový problém. Připravujeme testy osm let a nikdy se nic takového nestalo," zdůraznil Zíka.

Testů v druhém řádném termínu na osmiletých gymnáziích, které se konaly minulý týden, se mělo zúčastnit - podle informací Cermat z doby před konáním zkoušek - přes 13 tisíc žáků.

O osmiletá gymnázia je mezi zájemci o maturitní obory největší zájem. Alespoň jednu přihlášku na osmileté gymnázium si letos podalo 18 833 dětí, což je pětina všech letošních zájemců o maturitní obory.