Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Vrchlického sady jsou jednou z hlavních bran do Prahy, která je ale dlouhodobě zanedbaná. Tak jsme se rozhodli, že to vezmeme trochu frontálně. Je jaro a s jarem se většinou uklízí, tak ten úklid bereme po všech stránkách,“ říká pro Novinky zástupce starosty Praha 1 Daniel Hodek (ČSSD).

Park před pražským hlavním nádraží se jmenuje Vrchlického sady, častěji se mu však říká Sherwood podle nebezpečného lesa ze zbojnické legendy o Robinu Hoodovi. Důvodem je množství narkomanů, dealerů drog, bezdomovců a alkoholiků, kteří se zde zdržují, s čímž jsou spojené časté hádky, nepořádek, obtěžování cestujících a podobně.

Úkolem Be-in týmu je přispět k tomu, aby měl park aspoň trošku reprezentativní podobu.

Ve Vrchlického sadech se sdružují drogově závislí jedinci.

FOTO: Novinky

Koordinátorem projektu je Centrum sociálních služeb Praha. Dvojčlenné skupiny by se měly před nádražím pohybovat přibližně od devíti hodin ráno do pěti odpoledne. Člen týmu Marek Janota však říká, že do terénu vycházejí zpravidla už na sedmou.

„Na sedmou chodíme, protože stačíme posbírat jehly po parku, probudit bezdomovce, aby lidi, co chodí do práce, neměli po ránu hned otřesný pohled,“ vysvětluje mladý muž.

Tým uklízí i nepořádek v podobě stříkaček a obalů od drog.

FOTO: Novinky

Za normálních okolností by na takovém místě asi hlídkovali strážníci, s těmi má však město v současnosti trochu potíž.

„Městská policie není úplně v nejlepší kondici. Má málo strážníků. Takže jsme si museli pomoct takovým předkrokem. Chlapci z bezpečnostně-informačního týmu jsou schopni domluvou a preventivními kroky mnohým věcem předejít,“ podotýká Hodek.

Tým, který je tu od 15. března, už stihl s místním osazenstvem leccos zažít. Jak líčil Marek Janota, zachraňovali třeba člověka, který dostal epileptický záchvat, a zabránili také loupežnému přepadení nebo pokusu o znásilnění.

Už od ledna hlavní město spolu s Prahou 1 spustily projekt, jehož cílem je zlepšit bezpečnost a pořádek v této oblasti. Systematicky je tu třeba odstraňováno graffiti a proběhlo i čištění tubusů vedoucích na parkoviště nad nádražím.