Venkovu chybějí mladí lékaři

Co je důležité při rozhodování o tom, kde budete provozovat svou praxi? Motivují vás peníze? Co by vás přimělo, abyste pracovali na venkově? Tak se ptají v dotazníku zástupci odborných společností zhruba tisícovky budoucích praktických lékařů v předatestační přípravě.