Senátory už vytáčí nepřítomnost ministrů na jednání, vláda v demisi si vyjela do krajů

Ministři vlády premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) nechodí na zasedání horní parlamentní komory, kde mají představovat normy, které schválila Sněmovna. Situace již došla tak daleko, že předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) upozornil, že pokud by tento stav pokračoval, mohlo by to mít vliv na vztahy s vládou.