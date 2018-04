Renáta Bohuslavová, Novinky

„Tato vláda odvolala pouze ředitele, kteří se chovali nehospodárně, nezodpovědně a někdy i na hraně zákona. Měli jsme pro to vždy vážné důvody,” řekl Novinkám Andrej Babiš k varování Pirátů.

Ti v úterý odpoledne při připomenutí svého návrhu tzv. nominačního zákona změny ve vedení firem, které vláda v demisi dělá, kritizovali.

„V přímém přenosu můžeme sledovat prorůstání Agrofertu a lidí z okolí Andreje Babiše do státní správy, zároveň i odstraňování těch nepohodlných, a to premiérem v demisi bez důvěry,” zlobil se lídr Pirátů Ivan Bartoš. [celá zpráva]

„Na všechna místa vyhlašujeme transparentní výběrová řízení. To tady nikdy předtím nebylo. Řeči o prorůstání lidí z Agrofertu do státní správy jsou holý nesmysl. Osobně nemám na vládě jediného takového člověka,” doplnil Babiš.

Piráti si od navrhovaného zákona slibují zprůhlednění výběru lidí do řídících a kontrolních orgánů státních a polostátních společností. Jeho součástí by podle nich mělo být i stanovení pravidel pro vlastnickou politiku státu, který by vláda pravidelně předkládala dolní komoře.

Ačkoliv vláda dala zákonu negativní stanovisko, principiálně s ním podle Babiše problém nemá. Má ale výhrady k některým pasážím. Podle premiéra v demisi přesouvá například kompetence na Sněmovnu, ale odpovědnost nechává na vládě.

„Nominační zákon zároveň neřeší odvolávání lidí z vedeni státních firem,” doplnil Babiš.

Hnutí ANO zákon také vytvořilo, ale stáhlo ho. Podle Bartoše proto, že babišovci podpoří právě návrh Pirátů. Ten bude na další schůzi Sněmovny projednán v prvním čtení a očekává se bouřlivá debata.

Poslanci kritizovali „personální čistky”

Proti změnám ve vedení státních a polostátních firem se totiž poslanci vyslovili již dříve na mimořádné schůzi, kdy „personální čistky” Babišovy vlády kritizovali. [celá zpráva]

V řídících funkcích od nástupu Babišovy vlády skončila řada lidí. Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (ANO) například odvolal generálního ředitele České pošty Martina Elkána. Odvolán byl i generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

Rezignaci oznámila i ředitelka Státního zdravotního ústavu Jitka Sosnovcová a o odvolání z osobních důvodů požádal také ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta.