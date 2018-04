Karolina Brodníčková, Renáta Bohuslavová, Právo

„Hnutí ANO nám nabídlo pět resortů: vnitro, obranu nebo zahraničí, ministerstvo práce a sociálních věcí, kulturu a zemědělství,” potvrdil nabídku na tiskové konferenci Jan Hamáček.

„Je šance zajistit, že policisté, kteří vyšetřují kauzu pana premiéra, budou pracovat v klidu a nebudou pod žádným tlakem,” zdůvodnil Hamáček důležitost ministerstva vnitra.

Při hlasování o obnovení jednání bylo čtrnáct členů předsednictva pro, pět proti a sedm se jich zdrželo.

Podle informací Práva by ministerstvo vnitra měl obsadit předseda ČSSD Jan Hamáček. První místopředseda ČSSD Jiří Zimola by se mohl věnovat chodu strany.

Budou chtít pojistky



Podle zdroje Práva nyní situace směřuje k tomu jednat dál, ale mělo by se přitvrdit. Sociální demokraté budou zřejmě žádat pojistky v koaliční smlouvě i programovém prohlášení, případně v personálních otázkách.

Hamáček poukázal na hlasování v Poslanecké sněmovně, kdy hnutí ANO společně s KSČM a SPD do vedení komise pro kontrolu GIBS prosadilo člena hnutí ANO.

„Je to problematické, protože legislativa je jasně daná. Jde například o smírčí řízení. Pokud ČSSD neucítí vzájemný respekt, tak jsem přesvědčený, že tu nabídku nepřijmeme,” řekl na tiskové konferenci místopředseda strany Roman Onderka k tomu, jaké mechanismy by mohly být nastaveny.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický už při příchodu na jednání před novináři naznačil, co by sociální demokraté mohli žádat: „Budeme chtít, pokud se rozhodneme jednat s hnutím ANO, aby to byla přímo součást koaliční smlouvy, že jakýkoliv člen vlády, který by byl byť nepravomocně odsouzený, měl z vlády odejít. Dokonce si myslím, že by potom koaliční vláda přestala být platná.“

O tom, zda se ČSSD skutečně bude ucházet o vládní angažmá po boku ANO, však ještě jasno není. Věc projedná ještě širší vedení soc. dem., jasněji by pak mohlo být příští týden v sobotu, kdy ČSSD svolala Ústřední výkonný výbor. Ten by o této otázce mohl vyvolat vnitrostranické referendum.