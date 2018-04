ČTK

Libušská ulice na jihovýchodě Prahy je uzavřena od začátku dubna, což komplikuje dopravu v celé oblasti, kterou každé ráno jezdí do práce velké množství lidí. Uzavírka potrvá až do konce letošního roku. Oficiální objížďky pro řidiče vedou přes Vestec nebo Cholupice, nyní dostanou řidiči možnost se napojit rovnou na okruh a pohodlně se dostat do města nebo z něj.

Poté se křižovatka zřejmě opět uzavře. Libušská radnice odmítá její zprovoznění do doby, než bude hotov plánovaný obchvat Písnice. Ten se připravuje, není však jasné, kdy by se mohlo začít stavět. Křižovatka je uzavřená od roku 2010, kdy začal úsek okruhu mezi dálnicemi D1 a D5 fungovat.

Uzavírka Libušské ulice

FOTO: www.tsk-praha.cz

Rekonstrukce Libušské je rozdělena na dvě etapy a většinu času bude zcela uzavřen výjezd z Písnice na Dolní Břežany. Dělníci nyní staví kruhový objezd na křižovatce Libušské s Kunratickou spojkou, který bude hotov do konce června. Souběžně s tím bude opravena Libušská od křížení s ulicí K Vrtilce až na jih Písnice. Ve druhé fázi bude opraven úsek od ulice K Mejtku po křižovatku s ulicí K Vrtilce včetně křižovatky Libušská - K Vrtilce.

Uzavírka ovlivňuje i MHD. Autobusové linky 331 a 333 jedou přes Dobronickou, Vídeňskou a Hodkovice. Zastávka Na Kopečku je zrušena a nahradila ji zastávka Dolní Břežany, škola. Od 1. července autobusy pojedou přes Kunratickou spojku, Vídeňskou ulici a Hodkovice.