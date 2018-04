jas, Novinky

Výsledky průzkumu v pátek prezentoval ve Sněmovně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Termín nebyl náhodný, poslanci začnou projednávat novelu protikuřáckého zákona, která by měla jeho současnou dikci zmírnit a umožnit mimo jiné vznik kuřáren v restauracích.

Průzkum, který si resort objednal ukázal, že zákaz kouřit na sportovištích a dětských hřištích podporuje 92 procent lidí. V kinech, divadlech či na koncertech jej vítá 86 procent dotázaných na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy 85 procent lidí. Ve všech veřejných prostorech by zakázalo kouřit 81 procent lidí a 68 procent je kvituje s povděkem zákaz kouření v restauracích.

Fakt, že se v restauracích nesmí kouřit nevadí 62 procentům lidí. Cigaretový dým naopak postrádá 38 procent dotázaných.

Zákaz nevadí ani části kuřáků

„Podle očekávání nekuřákům v jasné většině (87 procent) zákaz kouření v restauracích nevadí a nevadí ani většině (62 procentům) občasných kuřáků. Slabší kuřáci jsou většinou proti tomuto zákazu, ovšem dvě pětiny z nich (41 procent) jsou opačného názoru. Mezi silnějšími kuřáky je postoj jasný, jen necelé pětině (19 procentům) nevadí zákaz kouření v restauracích,” plyne z průzkumu.

Nejméně vadí zákaz kouření mladým lidem, nejčastěji vadí návštěvníkům pivnic a hospod (54 procent).

Pro většinu lidé je zákon pozitivní



„Více než třetina lidí (36 procent) by zákon nechala beze změny, desetina (11 procent) by ho dokonce ještě zpřísnila. Naopak třetina dotázaných (32 %) by zákon zmírnila, pětina (18 procent) zcela zrušila,” uvádí dále průzkum. Pozitivněji normu pochopitelně hodnotí nekuřáci a občasní kuřáci. Za pozitivní opatření jej označilo 53 procent lidí.

Ministr Vojtěch, který ve Sněmovně výsledky průzkumu prezentoval, připomněl, že norma platí 11 měsíců, a je proto podle něj nepřijatelné, aby se nyní měnila. připomněl rovněž, že na následky nemocí způsobených kouřením zemře ročně v ČR 16 000 lidí.

Ministra v jeho snaze přišla podpořit řada lékařských kapacit. Nechyběla Eva Králíková, která vede Centrum pro závislé na tabáku, profesoři Pavel Pafko a Jan Pirk i poslanec a lékař Rostislav Vyzula (ANO).

Průzkum proběhl od 27. března do 2. dubna a zapojilo se do něj 1033 respondentů.