zpe, Novinky

Změna má podle ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové (ANO) přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců. Poslanci se vesměs shodli, že by důchodci měli dostávat více peněz, vládu však kritizovali za to, že se nejedná o žádnou komplexní novelu důchodového systému.

Pravici také vadí, že změna nezohledňuje zásluhovost. „Nemá to být na úkor penzistů, kteří přispívali celý život víc,“ řekl například šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Dochází k rovnostářskému přístupu. Bude to poškozovat až 60 procent příjemců. Procentuální změna - to je cesta proti zásluhovosti,“ uvedla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Dodala, že velké části seniorů a seniorek se bude penze zvyšovat pomaleji než dosud.

„Vláda to vzala jednoduše. Hezky to vypadá na billboardech, ale senioři a ti, co se do důchodu blíží, očekávají víc,“ komentoval lidovecký poslanec Vít Kaňkovský.

Návrh nyní posoudí výbory, poté ještě musí ve Sněmovně projít druhým a třetím čtením, návrh následně posoudí Senát. Ministryně Němcová řekla, že pokud všechno půjde dobře, důchodci by si měli přilepšit od roku 2019. Státní rozpočet vyjde navýšení penzí příští rok asi na 14 miliard korun.