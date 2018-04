Jan Martinek, Právo

Příjemci tak utrácejí víc peněz za cestu do obchodu. Jako například matka čtyř dětí, jejíž příběh Právo zná: dostává ve stravenkách 3000 korun a 5000 korun v hotovosti.

Protože v malém městě ve Středočeském kraji, kde žije, jí obchod stravenky nevezme a nemá peníze na to, aby jela nakoupit do většího města, prodává je v místní večerce pod cenou: z 500 korun si obchodník vezme dvě stovky, za 300 korun si nakoupí jídlo. Přichází tak měsíčně o zhruba tisíc korun.

Sněmovna rozhodovala v prvním čtení o tom, zda zákon o poukázkách místo dávek zmírnit. Dva poslanecké návrhy, přičemž na jednom se podílelo i ministerstvo práce, poslanci ve sloučené rozpravě přikázali k projednání sociálnímu výboru. [celá zpráva]

V návrhu Jany Pastuchové (ANO) a MPSV stojí, aby například lidé v azylových domech či dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnicích, pro které jsou poukázky komplikací, dostávali dávky v penězích.

Druhý návrh z dílny Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), na kterém se podílela Národní rada osob se zdravotním postižením, vyjímá z povinnosti pobírat část dávek ve stravenkách další skupiny, například postižené.

Radši kartu



Některým poslancům se ale nelíbí systém jako takový a chtěli by jej od základu změnit nebo zrušit. První místopředseda STAN a starosta Kolína Vít Rakušan by byl pro, aby příjemci dávek dostávali poukázky na platební kartu, na kterou by si ale nemohli koupit alkohol.

„Z Kolína máme například zkušenosti s tzv. chytrou žákovskou klíčenkou, která používá autentický čip bankovních karet. A jejich využití je blokováno na alkohol a tabákové výrobky. To je řešení odpovídající 21. století,“ řekl Právu.

„Byla za mnou paní, která se stará o imobilního manžela a příspěvek na péči dostává v poukázkách. Je to pro ni výrazně ponižující, protože nikdy nezneužila ani korunu. Navíc v Kolíně zdaleka všechny obchody poukázky neakceptují, pouze obchody výrazně dražší, čímž reálně klesá hodnota poukázek,“ dodal Rakušan.

Podobné zkušenosti má místopředseda ODS Martin Kupka. „Vím, že s poukázkami lidi kšeftují a že ve většině obchodů s nimi nenakoupí. Jedno z řešení může být karta nebo by úřady mohly vyplácet dávky v menších částkách,“ řekl Právu.

Poslanec Jiří Bláha (ANO) také poukazoval na kupčení: „Dneska to funguje tak, že poukázku prodá většinou za 50 až 70 procent na trhu a dostane za to hotové peníze.“

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se kloní ke zrušení plošného systému stravenek.

„Chci navrhnout návrat k původní úpravě. Tedy aby mohly úřady práce posoudit, kdo omezení potřebuje a kdo ne,“ řekla Právu. Podle ní by se tak stravenky týkaly pouze gamblerů. Podle Pastuchové je na posouzení, zda systém funguje, brzy. Sama se kloní k návrhu MPSV. „Stravenky by se neměly týkat lidí v ústavech sociální péče, nesvéprávných lidí a těch, co jsou déle než měsíc v nemocnici,“ sdělila.