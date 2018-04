zpe, Novinky

Lidé by podle předlohy měli mít možnost odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění. „Máme tady směnárny, kde jsme v posledních letech opakovaně zaznamenali podvody na turistech,“ poznamenal jeden z předkladatelů Vít Rakušan. Podle něj to poškozuje dobré jméno České republiky a Prahy.

„My jsme přišli s jednoduchým pozměňovacím návrhem jinak funkčního zákona. Umožňuje do dvou hodin reklamovat transakci. Je to řešení, které je doporučované samotnými směnárníky, kteří chtějí, aby nepoctiví byli postihovaní a obraz ČR se zlepšil,“ řekl Rakušan.

Podle něj i takový detail může zlepšit pověst Prahy a turisté budou do České republiky rádi jezdit. „V situaci, kdy příjmy z cestovního ruchu dosáhly v roce 2015 až 108 miliard korun, je v zájmu hlavního města i ČR cestovní ruch podporovat,“ stojí v důvodové zprávě.

Návrh na plénu hájil předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Podle něj jde správným směrem. Podle něj je okrádání turistů stejná věc, jako když si šmejdi - což je výraz, který se vžil pro obchodníky využívající při prodejních akcích nátlak a jiné nekalé praktiky - berou za cíl dezorientované seniory.

„Přijde Japonka do směnárny, dostane za jedno euro 15 korun. A pak se diví, když odejde od okýnka. Vrtá jí hlavou, co se stalo, za dvě minuty se vrátí k okýnku, ale peníze jí už nikdo nevrátí,” uvedl Michálek.

Mela kvůli vládní předloze

Menšinová vláda ANO k předloze v polovině března zaujala negativní stanovisko. Argumentovala tím, že předloha není kvalitně zpracovaná. Kabinet chce prý předložit vlastní novelu zákona o směnárenské činnosti, která má také více chránit klienty.

Proto někteří poslanci ANO lobbovali za to, aby byla předloha STAN zamítnuta. Jenže to pobouřilo ostatní poslance, kteří se návrhu Starostů zastali.

„Slibuje se komplexní a vládní řešení, což zní jako zaklínadlo abrakadabra. Jsou tady poslanecké iniciativy. Nebylo by lepší nechat poslanecký návrh, dokud to ta vláda neudělá?” podotkl Jiří Dolejš (KSČM).

Podobný názor vyslovil Marek Benda z ODS. „Poslouchat od vlády, co je v demisi, sliby, co tady bude a nebude...” kroutil hlavou. „Brojit proti poslaneckým návrhům, protože vláda něco připraví, to mi přijde neuctivé,” dodal.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prohlásila, že 23. března skončilo mezirezortní připomínkové řízení a že do konce dubna odejde na vládu komplexní novela, která má šizení směnáren řešit. Podle ní by předloha mohla být ve Sněmovně v polovině května.