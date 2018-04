Renáta Bohuslavová, Novinky

„Je dobře, že Adriana Krnáčová již nebude znovu kandidovat. Pražané mohou každý den v přímém přenosu sledovat, že „nic nezařídila“ a hlavní město nikam neposunula. Politickou odpovědnost za chaos v Praze však nese i Andrej Babiš, který ji čtyři roky držel ve funkci primátorky Prahy,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Ten ji však znovu do čela kandidátky nijak aktivně neprosazoval. Ve středu jen krátce řekl, že její rozhodnutí bere na vědomí. „Krajské organizace budou sestavovat kandidátky a je to hlavně na nich, koho postaví,“ uvedl Andrej Babiš.

Krnáčová svůj záměr neobhajovat post primátorky oznámila ve středu ráno. [celá zpráva]

Piráti: Primátor musí mít dobrý tým



Předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek upozorňuje na to, že primátor okolo sebe musí mít především dobrý tým, a to, že Andriana Krnáčová post neobhajuje, je podle něj dobře.

„Paní primátorka měla tým profíků jen na plakátech. Ve skutečnosti neměla takový ani ten nejužší tým a ani fungující politickou stranu,“ zhodnotil její fungování ve vedení města bývalý člen pražského zastupitelstva Michálek.

Na nefunkčnost avizovaného týmu profíků upozorňuje i opoziční zastupitelka Prahy za ODS Alexandra Udženija. „Podstata problému není v jedné osobě, ale v nesystémovosti hnutí ANO. Ukazuje se, že město ani stát nejde řídit jako firmu a že selhává jeden projekt hnutí ANO za druhým,“ uvedla Udženija.

Pospíšil: Její konec je správný a logický

Předseda TOP 09 a nejpravděpodobnější lídr koalice se STAN do voleb na magistrát Jiří Pospíšil Novinkám řekl, že ho rozhodnutí primátorky nepřekvapilo.

„To rozhodnutí je správné a logické. Nepřekvapuje mě, že šéf hnutí ANO bude hledat novou osobu. V její éře se nahromadily problémy s dopravní infrastrukturou a problém nedostatku bytů. Radnici řídila koalice, která byla nestabilní a nekvalitní a věnovala se vlastním problémům více než problémům města,“ řekl Pospíšil.

Dolínek: Byla to rada sebevrahů



Spolupráci s Andrianou Krnáčovou naopak oceňuje její koaliční partner, radní pro dopravu a poslanec Petr Dolínek (ČSSD). „Vztah je velmi profesionální. Vždy se snažila problémy udržet uvnitř jednání rady,“ řekl Novinkám Dolínek.

„Jak řekl kdysi Miloš Zeman, že měl vládu sebevrahů, tak když se podívám zpětně, tak to byla rada sebevrahů v tom, že my jsme dostali na starosti město, které bylo v neuvěřitelném stavu,“ doplnil Dolínek s tím, že by desítky věcí dnes udělal jinak.

„Na druhou stranu jsme se ho pokusili stabilizovat a teď se nám daří dělat i projekty, jako je oprava města,“ doplnil Dolínek.

Nacher: Krnáčová byla krizový manažer



Vládu Adriany Krnáčové ocenil její kolega z pražského zastupitelstva a současně i poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher. To, že skončí, tušil.

Poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Něco jsem tušil. Bylo by asi módní a moderní do paní primátorky teď kopat. Je ale potřeba si uvědomit, v jaké pozici kandidovala. Ona s tím nepočítala a zároveň byla cizorodý prvek vnořený do hnutí ANO stejně jako já. Byla vlastně krizovým manažerem a řešila zejména ty věci, které Pražané na první pohled nevidí,“ řekl Novinkám Nacher, který je mimo jiné jedním z možných primátorčiných nástupců.

Ona sama ho označuje za svou krevní skupinu a byl by podle ní nejlepším lídrem hnutí ANO do voleb. „Je to velmi zásadový člověk s vysokým morálním kreditem, který je kromě toho ale i výborným politikem. Prahu a pražskou politiku navíc zná jako málokdo jiný,“ uvedla v tiskové zprávě Adriana Krnáčová.