Radek Plavecký, Novinky, Právo

„Škoda Auto je nejdůležitější firmou v naší ekonomice. Je potřeba se připravit na další nárůst pracovníků, který je plánován až o další 3,5 tisíce lidí,“ uvedl Babiš, podle něhož se projednávalo 11 konkrétních investic do dopravní infrastruktury.

Automobilka založila fond na rozvoj regionu, kam vloží 750 miliónů korun. Kraj, město a vláda by měly do fondů vložit také svůj díl. Kromě dopravy se z něj má podpořit oblast školství, zdravotnictví či kultury. Mezi plánovanými dopravními stavbami je například nová železniční trať, rekonstrukce vlakového nádraží a rozšíření důležitých silničních tahů a spojek s dálnicí D10.

Podle Babiše jde celkem o investice za 1,7 miliardy korun. Premiér ale požaduje podrobnější informace, zda je reálné silnice a další stavby postavit, aby je mohl zahrnout do rozpočtu na další roky a peníze tam pak nezůstaly zbytečně nevyčerpané, pokud by se stavby nerealizovaly.

„Našel“ další miliardy



Babiš současně odmítl, že by se jednalo jen o slib současné vlády v demisi, který by padl s odchodem některého z ministrů či celé vlády. „Záruky jsou v tom, že ministři se mění, ale úředníci zůstávají, ti budou tyto závazky vlády plnit. Závazky v Kvasinách podepsal premiér Sobotka (Bohuslav Sobotka z ČSSD podepsal v roce 2014 memorandum o investicích do infrastruktury v okolí závodu Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku – pozn. red.) a my je budeme plnit,“ slíbil Babiš.

Náklady na to se podle Babiše pokryjí z nespotřebovaných výdajů z rozpočtu ve výši 8,4 miliardy korun, o kterých premiér opět prohlásil, že „se našly”. Tímto slovem běžně popisuje nevyužité rozpočtové nároky jednotlivých ministerstev. V pondělí uvedl, že se celkově takto „našlo” 170 miliard korun. [celá zpráva]

Automobilka chce stavět i nové byty



„Chceme v Mladé Boleslavi intenzivně a trvale investovat, abychom výrazně zlepšili infrastrukturu města a regionu,“ uvedl předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier. „Chci, aby se region rozvíjel stejně dynamicky jako naše firma,“ dodal Maier, a potvrdil, že do roku 2020 bude automobilka investovat dvě miliardy eur do elektromobility a digitalizace.

Firma nyní kromě vlastních technologií, výrobních hal či nových kanceláří hodlá také vystavět byty. Potýká se totiž dlouhodobě s nedostatkem pracovníků a chce do regionu přitáhnout další lidi.

Úterní návštěvy premiéra v demisi Babiše (ANO) se zúčastnila také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) i šéf ČSSD Jan Hamáček coby poslanec za Středočeský kraj a někdejší dlouholetý mladoboleslavský zastupitel.