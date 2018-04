Lávka přes Berounku s větrným semaforem byla uzavřena

Až do konce dubna bude uzavřena lávka přes Berounku v pražském Radotíně. V pondělí na ní začaly práce na statickém zajištění. Kvůli kritickému stavu byl na ni už od prosince omezen vstup. Plánované zajištění má zabránit případnému pádu lávky do doby, než na místě vyroste nová. Její výstavba by měla začít nejpozději do roku 2020.