Barbora Zpěváčková, Novinky

Podle Znoje v následujících dnech žádná změna nenastane a úterní schůzka Babiše se Zemanem toho moc nezmění. „Od Andreje Babiše je to takový mediální úskok, když připouští, že by nebyl premiérem. Myslím, že to není pravděpodobné,“ zhodnotil to pro Novinky Znoj.

Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny prohlásil, že bude akceptovat, když prezident pověří sestavením vlády někoho jiného z hnutí ANO, než je on. Doplnil ale, že od Zemana takový krok neočekává.

Když soc. dem. dala ANO košem, zbývají komunisté a na scénu se vrací SPD. Milan Znoj, politolog

Neočekává to ani politolog Znoj. I přes to, že jednání ANO a ČSSD zkrachovala, nemá podle něj Zeman žádný důvod měnit svůj názor. „Pořád jsou možnosti, které prezident Zeman preferuje, tedy menšinovou vládu ANO s podporou jemu blízkých stran. Když soc. dem. dala ANO košem, zbývají komunisté a na scénu se vrací SPD,“ míní politolog.

Prezident podle něj řekne, že pořád existují reálné možnosti, jak sestavit vládu ANO s podporou jiných stran, a Babišovi ponechá lhůtu do konce června. O současné situaci bude Babiš se Zemanem jednat v úterý večer na zámku v Lánech.

Podobný názor má i Just. „Babiš teď říká, že to nechá na prezidentovi, ale zároveň není moc pravděpodobné kalkulovat s tím, že by Zeman zvolil sám od sebe někoho jiného z ANO či z jiných stran,“ uvedl Just.

Jiná situace by podle něj nastala, kdyby sám Babiš přímo výslovně řekl, že o druhý pokus nestojí. „Pak by to byla samozřejmě jiná situace, ale k tomu zatím nedošlo, takto výslovně to neřekl,“ podotkl Just.

Ve hře je obdoba Rusnokovy vlády

Dodal, že předčasné volby, o nichž se někteří politici zmiňují v kuloárech, se podle jeho názoru konat nebudou. „Řada stran je finančně vyčerpaná po posledních volbách a osud některých je vzhledem k volebním preferencím nejistý,“ zdůraznil.

Ve hře je však podle něj nějaká obdoba někdejší Rusnokovy vlády, která byla de facto vládou prezidentskou a která i přes nevyslovenou důvěru fungovala déle než půl roku. „Takže možnosti, které Miloš Zeman aktuálně má, jsou dost široké. Krach jednání o koalici jeho pozici posílil, naopak oslabil Babiše,“ konstatoval Just.