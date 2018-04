Novinky, ČTK

Zimola ve čtvrtek po jednání naznačoval, že nemá cenu dále jednat, pokud Babiš není ochoten ustoupit.

V pátek dodal, že sociální demokraté nemají zapotřebí být fíkovým listem jeho vlády, ale připustil, že pokud Babiš změní názor, mohla by se jednání znovu otevřít. „Říkal jsem, že to musí být vyvážené koaliční partnerství, nikoliv aby ČSSD byla koaličním přívažkem. Andrej Babiš tohle zatím evidentně nepochopil, třeba mu to v průběhu následujících dnů či týdnů dojde,“ uvedl Zimola při příchodu na jednání předsednictva strany, na kterém s předsedou Janem Hamáčkem navrhne ukončení vyjednávání s hnutím ANO.

ČSSD požadovala od ANO pět křesel v kabinetu včetně ministerstva vnitra či financí. Výměnou za to byla ochotna skousnout trestně stíhaného premiéra.

Štěch: Babišovi nelze věřit

Štěch, který se vůči Babišovi vymezuje dlouhodobě, tvrdí, že i kdyby vznikla vláda bez obviněného šéfa hnutí ANO, Babiš by vše dirigoval z pozadí.

„U něj (Babiše) riziko, že něco bude na papíře, a pak v praxi bude dělat něco jiného, je velmi vysoké. I kdyby k nějaké dohodě došlo, stejně by se pokoušel všechno ovlivňovat na základě svých zájmů," uvedl na Babišovu adresu.

Jednat musí Babiš

Další postup vyjednávání o vládě záleží podle Štěcha na ANO jako vítězi voleb. Babiš je oligarcha, svým životním postojem pravicový člověk, volil ODS a partnerství by měl hledat zejména tam, míní předseda Senátu. Mohl by přemýšlet také o tom, jak svým odchodem z vlády umožnit sestavení koalice. „Stejně bych měl obavu, protože on by se to pokoušel řídit z toho zadního sedadla,” řekl Štěch.

Pokud by se Babiš chtěl dál opírat o dosavadní většinu ve Sněmovně, se kterou mu pomáhají KSČM a SPD Tomia Okamury, neměl by dobrou pozici v rámci EU. Babiš a Okamura jsou podle Štěcha navíc podobné povahy, které se budou střetávat, velmi účelově měnit stanoviska a jednat v zájmu preferencí svých hnutí. „Byl by to hodně složitý vládní vztah, ale je to na něm. Kdo s čím zachází, tak taky možná v tomto případě taky schází,” poznamenal Štěch s tím, že Babiš do politiky vnesl hodně podpásových a špinavých věcí.