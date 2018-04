Novinky, Právo

Podle Radiožurnálu si tři tajemní Rusové údajně prostřednictvím gruzínské podnikatelky žijící v Karlových Varech objednali pomoc.

Majitelka gruzínské restaurace díky dalším lidem našla bývalého pražského vrchního státního zástupce v Praze a nyní advokáta Stanislava Mečla, který byl před rokem Pelikánův poradce, a měl tak k němu přímý přístup. Ten měl podle serveru Pelikána přesvědčit. Mečl prý napsal ministrovi sérii zpráv. Pelikán s ním ale komunikoval jen obecně, a nakonec Nikulina vydal do USA.

Mečl přesto vypsal fakturu na půl miliónu korun a poslal ji gruzínské podnikatelce. „Já ho ale nenajala, byla jsem jen prostředník,“ řekla Radiožurnálu. Podle něj si Mečl za „předběžné projednání s ministrem spravedlnosti“ účtoval 300 tisíc korun.

Bylo to turbulentní, prohlásil Pelikán



„Ptal se, jestli je možná nějaká dohoda s vládou o vydání do jiné země než do USA. To jsem odmítl a tím to skončilo,“ řekl rádiu Pelikán.

Ten už se dříve zmiňoval o tom, že pobyt Nikulina v ČR je pro zemi „velkým bezpečnostním rizikem” a odvolával se přitom na poznatky českých tajných služeb, podle kterých existoval velký zájem na tom, aby Nikulinovo vydání do USA bylo zmařeno. [celá zpráva]

„Není to, o čem jsem mluvil, ale ukazuje to, že aktivity kolem Nikulina byly silné a bylo to turbulentní,“ upřesnil nyní.