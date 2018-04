Renáta Bohuslavová, Jan Martinek, Novinky

„Já ani studenti nemůžeme za to, že teď je tady tento kabinet. Není to stranění Babišovi. “ řekl Novinkám tiskový tajemník národohospodářské fakulty VŠE Daniel Váňa. Podle něj jsou vrcholem přednášek pro studenty ministři, kteří zodpovídají za hospodářskou politiku,

Reagoval tak na petici, kterou do dnešního dne podepsalo více než 500 studentů i vyučujících. Ti kritizují, že jedinými, kdo na půdě VŠE vystoupí jsou ministři jednobarevné vlády a mají obavu z toho, že bude prezentován jen jeden názorový proud. [celá zpráva]

Proti petici se ještě před přednáškou ministra Vojtěcha ohradili studenti z Akademického senátu fakulty. Studenti jsou podle senátu naopak rádi, že se takový kurz koná a petici vnímají jako útok na svobodu slova. Zrušení jakéhokoliv předmětu by podle nich byl nebezpečný precedens.

Váňa za „politikaření“ naopak považuje právě petici. Z 500 podpisů je podle něj jen 90 studentů z VŠE a jen 8 z národohospodářské fakulty. Upozorňuje i na to, že celá univerzita má až 16 tisíc studentů.

Přednášky se konají na základě uzavření memoranda mezi národohospodářskou fakultou VŠE a Úřadem vlády ČR. Memorandum podle tiskového tajemníka fakulty Daniela Váni není časově limitované, a v dalších letech tak v rámci předmětu budou přednášet zřejmě i ministři dalších vlád bez ohledu na to, ze které politické strany budou.

Vojtěch představil plánované reformy



Ministr Vojtěch se během hodinové přednášky zaměřil například na veřejné zdravotní pojištění, úhrady za zdravotní služby a představil i plánované reformy.

Posílit by chtěl například roli zdravotních pojišťoven, zlepšit efektivitu nákupu nemocnic, oceňovat kvalitu lékařské péče nikoliv kvantitu nebo vytvořit nový systém tzv. primární péče.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

FOTO: Petr Horník, Právo

„Jde o to, aby se ordinace nezavíraly ve dvanáct hodin, lépe se staraly o pacienty,“ uvedl ministr v demisi. Na závěr přednášky si však posteskl, že si je vědom, že ne vše se mu během jeho mandátu může podařit.

„Jsem dvacátý ministr. Nedělám si naději, tak uvidíme, jak dlouho vydržím. Nestabilita pro ten systém je ale nejhorší,” řekl na přednášce ministr.

Babiš přijede na VŠE 10. května



Série přednášek bude pokračovat někdy až čtyřmi přednáškami týdně až do 10. května, kdy volitelný blok uzavřou Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Premiér v demisi již dříve studentům, kteří petici iniciovali, vzkázal, že ho to mrzí a že si se všemi petenty rád popovídá. Přednášky by podle něj měly být apolitické. „Fakulta bude dopředu informována o obsahu přednášek. Rozhodně není naším cílem narušovat nezávislost vysokoškolského prostředí," dodal premiér.

„Mrzí mě, že se to některým studentům nelíbí. Kurzy jsou volitelné, tedy dobrovolné, a už teď je o ně prý slušný zájem. Nebyla to ale moje osobní iniciativa a nevadí mi, když si to škola z jakéhokoliv důvodu nakonec rozmyslí," uvedl dříve Babiš.