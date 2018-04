Vydání Nikulina bude mít dopad na vzájemné vztahy, varoval ruský velvyslanec

Ruský velvyslanec v Praze Alexandr Zmejevskij ve středu na tiskové konferenci varoval, že vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA zhorší vzájemné vztahy mezi Ruskem a Českou republikou. Jak by se to přesně mělo projevit, neupřesnil. „Uvidíme,” řekl.