Novinky, ČTK

„Měl jsem dvě konkurenční žádosti o extradici, do USA a do Ruska, a tak, jak je v těchto případech běžné, jsem poměřoval závažnost trestné činnosti a zároveň to, jak daný stát usiloval o zadržení a vydání člověka své justici,” řekl Pelikán.

Z porovnání obou žádostí podle něj jasně vyšlo, že má vyhovět americké žádosti. „Tam je stíhán pro velmi závažnou trestnou činnost. USA na něj také vydaly zatykač a aktivně usilovaly o jeho zadržení. Naproti tomu Rusko se ozvalo, když už zadržen byl, a šlo o poměrně bagatelní trestný čin, navíc dosti starý. Dokonce byla otázka, zda není podle našeho práva promlčený,” uvedl ministr.

MSp potvrzuje vydání ruského občana J. Nikulina do USA, k realizaci došlo v noci. — Tereza Schejbalová (@TerezaSch) 30. března 2018

Nikulinův pobyt v ČR byl nebezpečný



Ministru spravedlnosti umožnilo učinit tento krok rozhodnutí Ústavního soudu, který ve čtvrtek odmítl Nikulinovu stížnost na přípustnost vydání jako zjevně neopodstatněnou. Podle ministra byl Nikulinův pobyt na území ČR spojen s bezpečnostními riziky, a i proto o vydání rozhodl rychle.

„Dlouhodobě jsme vyhodnocovali bezpečnostní rizika kolem pana Nikulina jako vysoká, takže jsme měli nastavená velmi přísná bezpečnostní opatření, a dále prodlužovat dobu, kterou setrvává na našem území, se nám zdálo zbytečné a nevhodné,” řekl Pelikán.