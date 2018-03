zpe, Novinky

Zpřísnit předlohu navrhla šéfka Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů. „Jsem toho názoru, že rodiče nesou zásadní odpovědnost za pohyb dětí na síti, je nutno, aby byl ten věk vyšší,“ uvedla Janů ve Strakově akademii.

Norma vychází z evropského nařízení pro ochranu osobních údajů GDPR. Evropská unie počítá s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů by měly mít možnost bez souhlasu rodičů udělit děti v rozmezí 13 až 16 let. Hranici si mohou zvolit státy samy.

„Byl tam původně návrh 13 let, paní předsedkyně Janů mluvila o 16, v rámci diskuze jsme dospěli k tomu, že to bude od 15 let. Bavíme se o ochraně dat,“ řekl k tomu premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Za šikanu to nepovažuje.