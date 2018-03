Pavel Orholz, Právo

„Tenhle pochod pořádáme hlavně proto, abychom podpořili štěně Marleyho, které léči po týrání veterináři. Chceme také upozornit obecně na to, že za týrání zvířat jsou velmi nízké tresty,“ sdělil Právu pořadatel akce Dušan Švestka.

Většinu účastníků však pobouřil právě případ místního muže. A také kolem domu, kde psa týral, vedl pochod až k místní policejní stanici. Účastníci byli i s desítkami psů pokojní a i u zmíněného domu byl naprostý klid.

V Prachaticích protestovalo proti týrání zvířat v úterý v podvečer přes sto padesát pejskařů.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

„Chtěli jsme pouze upozornit na tenhle případ a na týrání zvířat obecně. Doufáme, že za to, co psovi udělal, dostane maximální možný, a hlavně nepodmíněný trest,“ sdělila Právu chovatelka Magdalena Horká, která se do průvodu vydala i se svým zlatým retrívrem Maxem.

Řada lidí také na místě podepisovala petici za vysoký trest pro muže, na které už je přes sto padesát tisíc podpisů. Všichni se zajímají o osud týraného labradorského retrívra, který je v péči veterinární ordinace Šárky Janáskové a Barbory Součkové ve Vimperku. Ty měly podezření na zlomeninu pánve a poranění míchy, a proto štěně převezly na specializované neurologické pracoviště.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

„Zde je nyní hospitalizován a dále vyšetřován. Zlomenina pánve a vážné neurologické poškození se naštěstí nepotvrdily, stav štěňátka se zdá lepší, ale stále se zotavuje z velkého pohmoždění. Nyní je tedy v péči specialistů,“ popisují léčbu zvěrolékařky.

Konstatují, že když Marleyho poprvé ošetřovaly, měl otoky hlavy a hrudníku, nebyl schopný chůze a dával najevo bolest. Musely ho stabilizovat, zahájit protišokovou terapii a podaly mu analgetika i antibiotika

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Podle některých zdrojů měli muže napadnout tři lidé, ale mluvčí prachatické policie Martina Joklová uvedla, že takový případ nemají kriminalisté hlášený. [celá zpráva] Pobouření pejskaři i další lidé nyní čekají, zda bude mladík, který na videu kope do psa, tahá ho za krk a škrtí, obviněn z trestného činu.

„Ohledně obvinění čekáme také na zvěrolékařskou zprávu,“ doplnila mluvčí Joklová.