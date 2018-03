Adéla Jelínková, Právo

Kromě Miloslava Roznera, který tábor označil za „neexistující pseudokoncentrák“ a o jehož prošetřování již před více než týdnem informovala média, by měl být dalším podezřelým předseda hnutí a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura, který prohlásil, že Lety byly místem, které „většinou nikdo nehlídal, a lidé se tam mohli volně pohybovat“. Právo tuto informaci získalo z vícero zdrojů.

Kdo je ale třetím prošetřovaným poslancem, prozatím není známo. Je ale pravděpodobné, že o tom, že se o něj zajímá policie, ještě neví ani on sám.

Obviněn zatím žádný z nich nebyl. Policie by nejprve musela požádat Sněmovnu o jejich vydání k trestnímu stíhání. „Mohu potvrdit zahájení úkonů trestního řízení pro podezření z trestného činu paragrafu 405 trestního zákoníku (popírání a schvalování genocidia – pozn. red.),“ řekla v pondělí Právu Zoulová. „Z uvedeného jednání policie podezřívá tři poslance SPD,“ konstatovala Zoulová.

„O tom, že byly zahájeny úkony trestního řízení, informujeme ty podatele (trestního oznámení – pozn. red.), tedy oznamovatele, ale ne ty osoby, kterých se to týká. Nemusí to tedy samozřejmě ani vědět,“ vysvětlila.

Trestní oznámení ohledně výroků o koncentračním táboře Lety na Písecku podávali lidé napříč celou republikou. Prošetřování věci se nakonec ujala pražská policie.

O třetím klub neví

„Na krajském ředitelství hlavního města Prahy skončila všechna podání, všechna trestní oznámení, která v té souvislosti byla podána v republice. Bylo jich několik a my jsme v té věci zahájili úkony,“ shrnula Zoulová.

O trestním oznámení na třetího poslance SPD mimo dvojici Okamura–Rozner (trestní oznámení na oba podal například předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička, na Roznera i Mladí sociální demokraté – pozn. red.) ale nevědí ani samotní poslanci hnutí, které se Právu podařilo zkontaktovat. „V této souvislosti nemáme žádné informace,“ uvedla v pondělí Právu mluvčí SPD Michaela Dolenská. Podobně zareagovalo i dalších osm poslanců SPD.

Někteří z nich zároveň zhodnotili Okamurovy a Roznerovy výroky na adresu tábora v Letech jako nešťastné. „Považuji za nešťastné se k těmto věcem tímto způsobem vracet a takto je komentovat. U pana Okamury šlo zřejmě o nešťastný výrok, který tak možná nebyl ani myšlený, u pana Roznera mě to ale překvapilo. Nevím, jestli si byl úplně vědom toho, co to, co říká, znamená,“ řekl Právu Zdeněk Podal z SPD.

Já jsem byl ten, kdo psal Tomiovi projev o tom, že Lety nebyly koncentrační tábor, a taky jsem několikrát říkal, že Lety jsou pseudokoncentrák. A stojím si za tím Jaroslav Holík, SPD

Podle jeho stranického kolegy Jaroslava Holíka oba dva poslanci, Okamura i Rozner, „vystoupili nešťastně“, o třetím ale neví.

Zatímco všech osm oslovených poslanců popřelo, že by se policejní prošetřování mohlo týkat jich samotných, jelikož o Letech takovým způsobem údajně nikdy nehovořili, jeden z nejbližších Okamurových spolupracovníků a oficiální poradce hnutí Jaroslav Novák se otevřeně hlásí k tomu, že poslance k podobným výrokům sám „navedl“.

Obvinění Staníka



„Primárně jsem se k tomu vždy a všude vyjadřoval já a kluci jen parafrázovali to, co jsem řekl. Já jsem byl ten, kdo psal Tomiovi projev o tom, že Lety nebyly koncentrační tábor, a taky jsem několikrát říkal, že Lety jsou pseudokoncentrák. A stojím si za tím,“ obhajoval se Novák. S trestním oznámením si ale na něho prý nikdo netroufne. „Možná je to tím, že bych to já obhájil,“ argumentoval Novák.

Kvůli svým výrokům má opletačky s policií i bývalý tajemník hnutí SPD Jaroslav Staník. Kriminalisté ho v únoru obvinili z podněcování k nenávisti a ze schvalování genocidy na základě jeho prohlášení o fyzické likvidaci Romů, Židů a homosexuálů.

Podle bývalé ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD), která byla údajně svědkyní jeho výroků, Staník mimo jiné prohlásil, že by homosexuálové měli jít do plynu.