Renáta Bohuslavová, Novinky

Jste poslancem, starostou, zastupitelem na pražském magistrátu a teď chcete kandidovat i na pražského primátora. Nechcete toho trochu moc?

Všechno to dává takovou pražskou logiku. Ono je to vlastně obrovská výhoda být na těch třech úrovních a moci ovlivnit všechny ty tři úrovně. V těchto dnech třeba navrhuji společně s naším klubem novelu, která by měla zakázat reklamu na pohřební služby poblíž areálů nemocnic. Je to třeba problém komunální, ale dá se to řešit jen na té nejvyšší úrovni formou novely. Takže se to všechno velmi dobře doplňuje.

Kdybyste se stal primátorem, vzdal byste se těchto pozic?

Kdybych se stal primátorem, tak by se to nedalo stihnout společně s poslancováním, tak bych ten mandát složil.

Video

Jan Čižinský o kandidatuře na pražského primátora

A starostování na Praze 7?

To určitě ne.

Takže byste zůstal primátorem i starostou Prahy 7?

Ano, protože ti lidé, kteří nás volí v Praze 7, tak ty bych určitě nechtěl opustit. To byl i můj slib při volbách do Sněmovny, že Prahu 7 neopustím.

Do komunálních voleb budete kandidovat za hnutí Praha sobě. Nicméně jste členem KDU-ČSL. Proč nekandidujete za lidovce?

Protože politická strana nemůže sbírat podpisy. A my používáme stejný styl jako v Praze 7, tzn. nasbírat podpisy, přesvědčit tím množství podpisů a tou aktivitou, že máme podporu, že je změna možná. Potkat se s těmi lidmi a ta energie, která se do těch podpisů vloží, ta se, doufáme, projeví v těch volbách. V současné chvíli je spousta lidí, kteří vůbec nevěří, že je možné nějakou změnu v Praze docílit. Bez podpisů nepřesvědčíme těch 65 procent lidí, kteří vůbec nechodí k volbám, že má smysl tam jít a že má smysl Prahu měnit.

Tím, že budete sbírat podpisy, tak si myslíte, že se vám je podaří mobilizovat, aby jich k těm volbám přišlo víc?

V Praze 7 to tak bylo. My jsme sesbírali podpisy a získali 44 procent a máme nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Zlikvidovali jsme v Praze 7 korupci, děláme zakázky na školky třikrát rychleji a šestkrát levněji. Ta změna se pomocí podpisů dá docílit.

Nicméně těch podpisů potřebujete zhruba 90 tisíc. Kolik jich teď máte?

Teď jich máme kolem 25 tisíc.

To není úplně moc.

Není. Apelujeme na lidi, aby nám pomohli. Ty podpisy se musí sesbírat do konce července, protože začátkem srpna jsou podávány kandidátky.

Co když je nesesbíráte? Znamená to, že kandidovat na primátora nebudete? Může se poté stát, že byste kandidoval za lidovce jako za politickou stranu?

Žádný plán B nemáme.

Co to znamená? Že pokud podpisy nebudou, kandidovat nebudete?

Ano.

Jak se na to tváří vaše domácí strana a vedení KDU-ČSL? Nevnímají to jako zradu, že nejdete za ně v Praze?

Ty názory jsou různé. Někteří chápou, že Praha potřebuje ten styl podpisů, že potřebuje natáhnout lidi, kteří jsou aktivní a nechtějí se svázat pod nějakou politickou stranu.

Kdo je třeba kritický? Komu se to nelíbí?

Mnoha lidem se to samozřejmě nelíbí. Třeba místopředseda Marian Jurečka ten styl chápe.

Pavel Bělobrádek (předseda KDU-ČSL – pozn. red.) je tak půl na půl. Samozřejmě nezastírám, že je mnoho lidí, kteří tomu nerozumí, ale ten cíl je jasný. Umožnit změnu v Praze, stejně jako se to povedlo v Praze 7, a myslím, že bychom si vyčítali, kdybychom to nezkusili, protože teď je mimořádná situace, že ještě kandidují Piráti, kteří tu změnu mohou také umožnit.

Není to třeba proto, že lidovci dlouhodobě v Praze nemají velikou podporu. Nedal jste si to dohromady a neřekl jste si, že budete úspěšnější, když tam nebude ta nálepka lidovců?

Tam je spíš ten styl, který zafungoval v Praze 7.

Takže tím důvodem není zapřít, že jste lidovec?

Tím důvodem je, že ten tým, který se vytvořil na Praze 7, to jsou lidé, kteří nejsou ochotni být pod nějakou politickou značkou. To by prostě nefungovalo. Ti lidé nejsou moc ochotni podřídit se nějaké značce, ale jsou ochotni do toho dát obrovské množství času, sesbírat podpisy, přesvědčit lidi, jsou ochotni uspět a jsou ochotni dělat poctivou politiku a Prahu proměnit. A to je obrovská hodnota a podle mě je mnohem větší než jakási stranická disciplína.

Máte pocit, že by vám ta nálepka KDU-ČSL v Praze ublížila?

Já ten pocit nemám, protože tu nálepku s sebou pořád mám. Kandidoval jsem v Praze 7 a bylo za mým jménem uvedeno, že jsem členem KDU-ČSL.

Jan Čižinský

FOTO: Novinky

Zároveň jste členem pražského zastupitelstva a jste tam za Trojkoalici, která slučuje zelené, lidovce a Starosty. Zdá se, že se Trojkoalice rozpadá.

Uvidíme, jak to dopadne. Jednání pořád probíhají. Každopádně ta trojkoaliční spolupráce podle mého názoru fungovala. Ten klub se nerozpadá a bude fungovat až do voleb.

Ale potom už asi pokračovat nebude, protože Starostové tam nebudou.

Uvidíme, jak to dopadne, když se k tomu bloku STAN TOP 09 připojí ještě další. Ale to skutečně nechme na nich.

Pan Pospíšil, když jsem se s ním o tom bavila, tak řekl, že ještě probíhají jednání s lidovci, že se nim možná připojí. Jak vy se na tento projekt tváříte? Je to vaše konkurence.

Vítám každou konkurenci, která potom po volbách bude ochotná Prahu zlepšit. Konkurenci, která bude ochotná přidat učitelům, vybudovat systém dostupného bydlení, protože s cenami nájmu se musí něco dělat, konkurenci, která bude ochotná zrychlit vyřizování stavebních povolení nebo dát mobilní signál do metra. Jsem člověk, který si přeje změnu Prahy, a že kandiduje někdo konkurenční, který chce totéž, to je pro mě dobrá zpráva, protože s ním budu moci utvořit koalici.

S kým byste si dokázal nejlépe a nejraději tu spolupráci představit?

Náš tým si nejlépe dovede představit spolupráci s Piráty a s tím vznikajícím uskupením kolem Starostů i s částí TOP 09, byť třeba v případě TOP 09 je tam spousta různých starostů, kteří si podporu v žádném případě nezaslouží. Museli jsme třeba poměrně náročně zachraňovat Nemocnici Na Františku a pan starosta Prahy 1 (Oldřich Lomecký – pozn. red.) mě přirovnával k různým nacistickým zločincům. Tam je to skutečně složité. Doufám, že se Jiřímu Pospíšilovi (předseda TOP 09 – pozn. red.) podaří těchto lidí zbavit, že by nekandidovali, aby se mu podařilo proměnit TOP 09, aby to byla strana, se kterou je možné do koalice jít.

Mluvil jste o tom, že chcete změnu pro Prahu, zajímá mě, v čem konkrétně a co jsou pro vás ty stěžejní věci, ve kterých Praha změnu potřebuje.

Ta věc, která je nejviditelnější, že Praha se nedobře stará o svůj majetek. Neopravuje své stanice metra, nemocnice. Jmenoval jsem například mobilní signál do metra, který nepochopitelně zamrzl. Mělo by se to okamžitě rozhýbat, protože to je věc jen jednání DPP s operátory, jen věc těch podmínek. Dále bychom byli strašně rádi, kdyby se Praha chovala zodpovědně k těm, co pomoc potřebují, nejvíc k seniorům a lidem s postižením. Máme tam třeba dluh bezbariérovosti.

Video

Jan Čižinský o sdružení Praha sobě a o změně pro Prahu

Jaké by byly první tři věci, které byste jako pražský primátor změnil?

Nejdříve bych navýšil peníze pro učitele ze 600 miliónů na 1,5 miliardy, aby neprchali z města. Potom bych zvýšil peníze městským částem právě na úklid a řekl bych, že starostové jsou za to zodpovědní, a okamžitě bych začal budovat systém dostupného bydlení v Praze. To znamená, začal bych domlouvat s investory, že za to, že my nainvestujeme do stavebního úřadu, aby lépe fungoval, za to, že oni chtějí stavět projekty, tak že by nám dali nějaké byty. Cílevědomě bych budoval systém, který nám pomůže alespoň mírnit následky rostoucích nájmů, což je obrovský pražský problém.

Mluvil jste obecně o metru. Zároveň jste kritikem toho, že nebyla vypsána soutěž na nový projekt na vizualizaci metra D.

Kritizovali jsme to, že jakýkoliv pokus o architektonickou soutěž na to, jak mají vypadat stanice metra D, zkrachoval. To je ostuda, protože Praha teď nastoupila dobrý trend, že dělá architektonické soutěže na nové stavby, ale je potřeba ještě ten druhý krok a dělat to na stavby, které jsou teďka připravovány. Tím symbolem je metro D a Libeňský most.

Takže vy jste pro to, aby se Libeňský most opravil?

Není možné, aby most v centru města byl navržen tak, že neprojde žádnou architektonickou soutěží. Je to jeden z důvodů, proč prosazujeme, aby Libeňský most byl opraven, protože ten tu architektonickou kvalitu má, jak konstatovalo i ministerstvo.