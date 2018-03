kub, Novinky, Právo

Muslim byl v ČR krátce zadržen na základě Tureckem vydaného mezinárodního zatykače. Státní zastupitelství tehdy navrhovalo vzít Muslima do předběžné vazby, kde by čekal na extradiční řízení, což však soud odmítl. [celá zpráva]

Informaci o ukončení šetření potvrdila Právu Zenklová, podle ní nelze pokračovat v extradici, pokud je člověk v cizině. „Nezdržuje se na území České republiky," dodala mluvčí. Zastupitelství vycházelo z vyjádření Muslima a informací v médiích.

„Rozhodnutí dorazilo minulý pátek, státní zastupitelství postupovalo podle zákona," sdělil Muslimův právník Miroslav Krutina. Svého klienta již o vývoji v případu informoval. „Je rád, jak to dopadlo,” dodal. Neví ale, kde se momentálně zdržuje, poslední zprávy měl prý o Švédsku. Důvodem ukončení řízení je podle právníka pouze fakt, že Muslim není v ČR. „Je to formální věc a formálně také skončila,” upřesnil.

Advokát předpokládá, že se Turecko zaměří ohledně žádosti o vydání případně na jiný stát. Kurdský předák se účastní různých akcí v zahraničí a každá země má své specifické možnosti, jak s Tureckem komunikovat.

Turecký zatykač stále platí



„Druhá věc je existence zatykačů samotných. Neslyšel jsem, že by se ohledně nich něco měnilo. Turecká strana může dál jednotlivé země, kde by se pan Sálih vyskytoval, oslovovat s požadavkem, aby byl zatčen a popřípadě vydán,” uvedl. O vydání Kurda takto Turecko žádalo v posledních týdnech Německo a Švédsko.

Pokud by se Muslim rozhodl do Česka v budoucnu vrátit, mohl by podle advokáta začít celý proces nanovo. „Nedovedu si ale úplně představit, že by státní zástupce, pokud by neměl nějaké nové informace, postupoval stejně jako minule. Spíš si myslím, že věc je posunutá dále a nevstupovalo by se do stejné řeky. Vyloučit to však nejde, podkladem jsou zatykače, které nikdo nezrušil, žádný státní orgán se k nim kvalifikovaně a závazně nepostavil, vše se řešilo spíše procedurálně,” dodal Krutina.

Muslim do loňska působil ve vedení syrské kurdské Strany demokratické unie (PYD). Turecko oproti tomu označuje sedmašedesátiletého Muslima za teroristu.