„Budeme s ČSSD vyjednávat exkluzivně do 10. dubna. Probrali jsme program a vyměnili jsme si názory na vládu a předpokládáme, že se na této úrovni budeme setkávat každý týden,” řekl po jednání s ČSSD Babiš.

Sociální demokraté se podle Babiše zajímali i o personální složení budoucí možné vlády. „Vyměnili jsme si názory na počet resortů a které resorty, ale to nechci komentovat,” řekl Babiš a znovu popřel, že by hnutí ANO jednalo o tom, že by on nebyl premiérem.

Nejpravděpodobnější varianta vlády je tak stále menšinová vláda ANO a ČSSD s tolerancí KSČM. O té by si měli rozhodnout sociální demokraté na sjezdu 7. dubna.

„Naši experti jsou teď připraveni intenzivně jednat o podobě možné koaliční dohody. Nadále ale platí, že ji budou muset schválit všichni členové strany v referendu,” uvedl na Twitteru předseda ČSSD Jan Hamáček.

S ČSSD se podle vicepremiéra v demisi Richarda Brabce neshodne hnutí ANO například v daňové politice.

Zástupci ANO dále řekli, že ukončili jednání s SPD a KSČM. S hnutím Tomia Okamury není podle Babiše stále shoda na otázce obecného referenda, s komunisty zase na zahraniční, bezpečnostní a daňové politice. [celá zpráva]

Jednání ve čtvrtek proběhlo i s ODS. Její předseda Petr Fiala uvedl, že o vládní spolupráci s ANO ODS jednat odmítá. [celá zpráva]