„Paní primátorka by měla víc zvažovat, co říká. A měla by dopravní situaci v Praze začít osobně řešit. A je jedno, že dopravu má v gesci jiná politická strana. Ona nese hlavní zodpovědnost,“ sdělil premiér Blesku. Zároveň primátorce vyčetl, že lidé nebyli na uzavírku v Husitské ulici, která zkomplikovala dopravu přes Žižkov, předem výrazněji upozorněni.

Krnáčová v inkriminovaném rozhovoru řekla, „Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál".

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová s Lítačkou

FOTO: Petr Horník, Právo

„Zpovykaní Pražané” skutečně od pondělí stojí kvůli opravě Husitské na mnoha místech v zácpách a kolonách, a to bez ohledu na to, zda využívají MHD, nebo jedou autem.

FOTO: Mapy.cz

Náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) se dušuje, že metropole, která nemá dokončené okruhy, nestaví metro D a nemá spojení na letiště, zásadní dopravní problémy nemá. Namísto toho slibuje, že kolaps bude řešit na městské radě.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Krnáčová se již za svá slova omluvila. „Hovořila jsem o stání v kolonách a srovnávala Prahu s jinými velkými městy. Chápu, že jsou lidé rozčíleni kvůli uzavírkám, a to vyjádření bylo nešťastné,” uvedla před několika dny na Twitteru.

Bez ohledu na to i ve středu nabíraly spoje MHD na Žižkově opět až půlhodinová zpoždění.