Jak Právo zjistilo, vůdce klanu Briatico, který čelí obvinění z daňových podvodů a zločinného spolčení, za které mu hrozí 26 let za mřížemi, je dodnes v českém obchodním rejstříku veden jako spolumajitel cestovní agentury - společnosti Kala Tours sídlící v Sokolově.

Ta v 90. letech vozila české turisty do Bonavitova přímořského italského letoviska Green Garden, jež prý využíval k praní špinavých peněz a k mnoha pochybným obchodům.

Ve firmě v zásadě nic nedělal, chtěl prý jen vydělat peníze Nataša Kabická, spolumajitelka

Dalšími majiteli dnes již údajně mrtvé firmy jsou Nataša Kabická a Jiří Krš, jenž je zároveň jednatelem společnosti. Oba dva se shodují, že cestovní agentura, založená v roce 1996, fungovala jen zhruba dva až tři roky. Poté ji prý už nikdo k ničemu nevyužil, ovšem dodnes nebyla zrušená.

Na italského mafiána, kterého oba shodně označují jako „normální člověka“, narazila údajně Kabická, a to v zahraničí.

„Jako delegátka jedné trutnovské cestovky jsem jezdila do Bonavitova letoviska Green Garden. Tam jsme se s Bonavitou domluvili, že tam ty turisty můžeme vozit v podstatě sami. Ve firmě ale potom v zásadě nic nedělal, chtěl prý jen vydělat peníze,“ popsala Právu Kabická.

Bonavita do Kala Tours investoval padesát tisíc korun výměnou za to, že mu Kabická s Kršem budou dovážet klienty do již zmíněného kalábrijského letoviska. Podle Krše Bonavitův nápad zněl zajímavě.

„Potkal jsme se s ním (s Bonavitou – pozn. red.), dřív jsem ho neznal. A byl to normální člověk, který chtěl něco dělat, a vypadalo to zajímavě,“ řekl Právu Krš. V roce 1999 se ale prý čeští podnikatelé s Bonavitou viděli naposledy.

„Bylo to v době, kdy jsme odjížděli z letoviska. Odjeli jsme v nepohodě a od té doby jsme se neviděli ani neslyšeli,“ tvrdila Kabická. O příčinách „nepohody“, která se mezi Bonavitou a Čechy usadila, promluvil Krš.

Upozornění na nekalé praktiky

„V Itálii nás oslovil nějaký tamní soudní představitel a vyptával se nás na to, jak jsme se s Bonavitou dali dohromady a jak se s ním vůbec známe. My jsme řekli, že se s ním nijak zvlášť neznáme, a on na to, že nám doporučuje, abychom podnikání s ním zvážili. V té chvíli jsme od toho dali ruce pryč, šlo nám o férový obchod,“ vzpomněl Krš.

Ital, který Čechy varoval, údajně narážel na Bonavitovy mafiánské vazby a nekalé obchody.

Na další konkrétní byznys Francesca Bonavity propojený s Českem si ani jeden ze spolumajitelů firmy nevzpomíná. Kontakty v ČR prý ale mafián měl. „Vím, že sem jezdil, ale nevím za kým, s kým, proč. V té době jsem to asi brala jako dovolenou,“ uvedla Kabická. Podle Krše se Bonavita v Česku „o něco snažil“, nic víc ale prý neví. Přestože firma podle Kabické i Krše činnost ukončila na základě této události, a to již v roce 1999, o vymazání z obchodního rejstříku podle plzeňského soudu zažádala až v roce 2002.

Svou žádost ale společníci vzali zpět, když odmítli zaplatit poplatek za vymazání. To je údajně jediný důvod, proč firma i nadále existuje a proč v ní figuruje člen italské zločinecké organizace. „Nemá do toho kdo dát peníze, když firmu nechám tak, jak je, nic mě to nestojí. Když ji budu likvidovat, stojí mě to deset tisíc, tak proč bych to dělal,“ argumentoval Krš.

Přestože je firma již dlouhodobě údajně „spící“, nic nebrání podle advokátů v tom, aby byla v případě potřeby v budoucnosti opět využita.

Další „spojkou“ mezi italskou ’Ndranghetou a Českem byla olomoucká firma La Calabrisella, která je v současné době v likvidaci.

V roce 1991 ji spoluzaložil Antonio Forastefano - člen ’Ndranghety. Toho v roce 1998 zatkli čeští policisté v Olomouci na základě italského zatykače z roku 1996. Jako účel společnosti je v obchodním rejstříku uvedeno provozování restaurací.