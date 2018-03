Mimořádnou schůzi iniciovali lidovci, kterým vadí Okamurovy výroky o koncentračním táboře v Letech. Podle nich předseda SPD zpochybňuje holokaust. Sněmovna o odvolání Okamury ale vůbec nehlasovala, dokonce ani neschválila program mimořádné schůze.

Tím pádem mohli vystoupit jen poslanci s přednostním právem, což jsou předsedové stran, šéfové poslaneckých klubů nebo členové vlády. Řadoví poslanci se do diskuze zapojit nemohli.

A opozice z toho viní právě hnutí ANO. Většina poslanců se totiž při hlasování zdržela nebo byla proti schválení programu. Jediný, kdo z ANO zvedl ruku, byl Rostislav Vyzula.

Babišovo hnutí ANO spolu s komunisty zabránilo projednávání odvolání Okamury za jeho rasistické výroky a zpochybňování romského holokaustu. Hanba a ostuda! — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 7. března 2018

„Hnutí ANO zapříčinilo, že poslanci bez přednostního práva vůbec nemohli vystoupit,“ zlobil se šéf lidovců Pavel Bělobrádek. „Je to pokrytectví a faleš ze strany premiéra i poslanců ANO,“ dodal předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

„Zažíváme legitimizaci překrucování naší historie. Je to legitimizováno hnutím ANO,“ řekl první místopředseda STAN Vít Rakušan.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že ANO svým postojem podpořilo extremismus a nesnášenlivost. Podotkl, že je paradox, že šéf hnutí Andrej Babiš byl zrovna v době hlasování na návštěvě Muzea romské kultury.

„Babišovo hnutí ANO spolu s komunisty zabránilo projednávání odvolání Okamury za jeho rasistické výroky a zpochybňování romského holokaustu. Hanba a ostuda!“ napsal na Twitter bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Vondráček: Okamura to vnímá jako žlutou kartu



Postup poslanců ANO hájil šéf Sněmovny Radek Vondráček. „Kolegové na to samozřejmě mají právo, vyvolat svými podpisy mimořádnou schůzi, ale standardní postup je obrátit se na organizační výbor, zařadit bod do schůze a projednat jej až přijde na řadu. Což se samozřejmě také stane, dneškem ten bod nebyl vyřazen navždy a určitě bude bodem následující schůze,“ sdělil novinářům.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dodal, že Okamurův výrok o táboře v Letech nebyl v pořádku. „Byl krajně nešťastný, nevhodný a pan Okamura jako ústavní činitel musí dbát na svůj projev. Já jsem to zmiňoval už tenkrát, když byl zvolený. Já myslím, že si to uvědomil. Že to vnímá jako žlutou kartu a že ten svůj projev bude nadále kultivovat,“ uvedl Vondráček.