„Tady se velmi operuje tím, že zde je nějaké nebezpečí znárodňování, to jsou blbosti, které se vykládají,“ prohlásil doslova Ťok.

Podle něj se za socialismu nikdo nikoho na nic neptal, ale teď, jak jedním dechem dodal, je zase soukromé vlastnictví tak svaté, že stát si nemůže prosadit ani svůj veřejný zájem.

„To kyvadlo musí být někde uprostřed. Soukromé vlastnictví je třeba chránit, ale jsou zde případy, kdy je zde veřejný zájem, který stát musí prosadit, třeba aby se všem jezdilo lépe a jednodušeji,“ uvedl Ťok.

Podle něj i v rozvinutých demokraciích platí, že v některých ojedinělých případech se musí soukromé právo překročit.

„Prostě se ten soukromý pozemek vyvlastní, ale velmi férově se s tím vlastníkem stát vyrovná. Není to tak, že mu ho seberu. Je to tak udělané, aby to bylo férové. My nemáme zájem někomu něco sebrat a nechat si to bez nějakého férového vyrovnání,“ opakoval Ťok.

V jakém to žijeme absurdistánu, ptá se



Konstatoval také, že „na druhé straně jsou zde šikulové, kteří na tom chtějí vydělat více než ostatní, nebo aby se zviditelnili“.

Jako příklad uvedl čerstvý případ, kdy u D8, která už stojí, Nejvyšší soud na žádost jednoho stěžovatelů zrušil územní rozhodnutí a má se vést znovu. „V jakém to žijeme absurdistánu? Na dálnici, po které se už jezdí, budeme znovu dělat stavební povolení a územní rozhodnutí. To se neděje nikde na světě, jenom u nás, to je hrozné,“ reagoval Ťok.

Poslanec Roman Onderka (ČSSD) také doufá, že zákon už brzy projde, aby k těmto obstrukcím už nedocházelo. Předpokládá, že průměrných 13 let, které dnes trvá prosadit a postavit dálnici, se zkrátí o třetinu.

Kauza Říčany

Ťok také reagoval na situaci v Říčanech, přes které už zase proudí kamióny, byť tam jsou školky a silnice druhé třídy. Vedení města dalo kamiónům stopku, ale středočeský krajský úřad zase Říčanům nařídil, aby zákaz tranzitní dopravy, které se bránily, zrušily. Krajský úřad argumentoval tím, že Říčany neurčily objízdnou trasu.

„Vůbec netuším, proč jim krajský úřad zrušil zákaz tranzitní dopravy. Obec má na něj právo. Objízdná trasa se nestanovuje třeba u oprav D1. Myslím, že je to účelové rozhodnutí. Zaměstnanci krajského úřadu nemají žádného pána. Říčany by měly se zkusit odvolat,“ řekl jednoznačně Ťok.

V Partii zřetelně přislíbil, že krajskému úřadu, který vede Jaroslava Jermanová (ANO), napíše metodický dopis, kde ho vyzve k přehodnocení postoje.

Pražská tragédie

Za nezodpovědné považuje Ťok zákaz Prahy, který znemožnil vjezd kamiónů na pražský okruh. „Kamión nemá kam sjet, ani jak to objet. Je to absurdní situace. Dělá z D1 parkoviště. Paní primátorce (Adrianě) Krnáčové jsem to říkal,“ konstatoval Ťok.

Podle něj je pro Prahu velká tragédie situace kolem nepokračování obchvatu. Teď se ministerstvo pokouší podruhé o územní rozhodnutí.

„Stále je zde ale skupina lidí, kteří zasvětili svůj život tomu, aby ten okruh nebyl. Jsou zde lidé, kteří si koupili dům, aniž se podívali do územních plánů, že tam povede okruh, a jakmile to zjistili, tak to blokují postojem: dálnice ano, ale ne za mým dvorkem. Toto musíme překonat zákonem o liniových stavbách,“ uzavřel Ťok.

U ochrany osobních údajů děláme z komára velblouda

Také se vyjádřil k unijnímu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které v Česku vyvolalo poplach, protože znemožňuje s mnohými daty normálně nakládat a zavádí za prohřešky vysoké pokuty.

„Nikdo není rád, když mu chodí nevyžádané nabídky, na druhé straně ona ta směrnice zase tak drakonická není. Najednou jste v situaci, kdy vás někdo vyděsí. To už tady jednou bylo, třeba bezdotykové baterie. Myslím, že vyděšení je cílená aktivita, aby podnikatelé utráceli za školení horentní sumy. Mám pocit, že děláme z komára velblouda,“ myslí si Ťok.