10:00 - Novináři museli opustit sál. Delegáti nyní rozhodují, zda bude sjezd otevřený či uzavřený. „Chápu, že některé příspěvky mohou být osobnější a kritičtější, ale myslím, že veřejnost má právo, aby si vyslechla všechny,” míní jeden za kandidátů na lídra a někdejší jihočeský hejtman Zimola.

9:59 - Přišlo i několik odpůrců Andreje Babiše. „ČSSD - nechoďte do vlády s estébákem,” bylo napsáno na jednom z transparentů.

Lidé protestovali proti účastí ČSSD ve vládě Andreje Babiše.

FOTO: Právo

9:58 - Před příjezdem Zemana se u Kulturního domu Střelnice sešli jeho odpůrci. Jeden z nich byl například převlečený za strom. Na sobě měl nápis „Strom Vysočiny - Miloši, vrať se k nám.”

Před Kulturním domem Střelnice v Hradci Králové,kde se koná sjezd ČSSD, protestovaly dvě desítky lidí proti prezidentu Miloši Zemanovi a premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

FOTO: Právo

9:56 - Představitel platformy Zachraňme ČSSD Michal Hašek přijel na sjezd s tím, že by strana měla zvolit kompletně nový tým. Sám preferuje politiky se zkušenostmi z komunální a regionální politiky. Haškovi se nelíbí, že sjezd je jednodenní a že nového předsedu nevolí všichni členové v přímé volbě.

9:55 - Kdo se stane předsedou ČSSD, bude podle bývalého volebního lídra Lubomíra Zaorálka záležet na nominačních projevech. „Bude záležet na vystoupeních těch lidí. Moje životní zkušenost říká, že nutné vlastnosti jsou empatie, velkorysost a oddanost lidem. To je to, co je schopnost získat lidi a přesvědčit je. To jsou nejdůležitější vlastnosti, jaké znám,“ řekl při příchodu do kulturního domu Střelnice.

Na předsedu budou na sjezdu v Hradci Králové kandidovat úřadující šéf strany Milan Chovanec a místopředseda Jan Hamáček. Vyzvou je dlouhodobý kritik vedení a bývalý hejtman Jiří Zimola, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů jde do volby předsedy také ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl a Jiří Sokol.