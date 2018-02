„Vydatné sněžení přinesla frontální vlna od jihu,“ řekla Honsová. Srážky by měly postupně ustávat od 04.00, v Jihočeském a Jihomoravském kraji až kolem 07.00. „Sníh by měl ale vydržet, protože teploty se budou pohybovat kolem -2 stupňů,“ dodala meteoroložka. Nejvíce by mělo nasněžit na Šumavě a v Českém lese, a to až 15 centimetrů.

Pro uvedené oblasti to ale nebude jediná sněhová nadílka. „Předpovědní modely uvádějí, že další příval sněhu by měl přijít v úterý,“ varuje Honsová. V porovnání s loňskem je to diametrálně odlišný ráz počasí. Vloni se 17. února vyšplhala rtuť teploměru na 16 stupňů, připomněla meteoroložka.

Pozor na jízdu po D5



Řidiči by si měli dávat pozor při jízdě po dálnici D5. Ta je částečně mokrá, ale jízdu komplikuje vydatné sněžení a čím více na jih, tím přibývá sněhu. Domažlicko nebo Klatovsko hlásí stále sněžení a sjízdnost jen s opatrností. Silnice směrem na Železnou Rudu jsou už místy pod sněhem.

Meteorologové varují před novým sněhem přes celou noc, místy se může tvořit i náledí. Teploty mohou místy klesnout až na minus sedm stupňů.

Také v Jihomoravském kraji od 17.00 drobně, ale vytrvale sněží. „Od 17.30 vysíláme na trasy posypové vozy naší společnosti. Doporučujeme řidičům opatrnou jízdu,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Komunikace v centru Brna jsou doposud holé bez sněhové pokrývky, ale ve vyšších oblastech města (Útěchov, Soběšice, Kohoutovice) již na nich začíná sníh ležet.