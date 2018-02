Zeman zahájí sjezd ČSSD, následovat budou volby vedení

V kuloárech při jednání Ústředního výkonného výboru diskutovali soc. demokraté, zda by se strana měla či neměla snažit usednout do vládních lavic. Kandidáti na předsedu ČSSD Jan Hamáček a Jiří Zimola preferují vstup do vlády a shodují se, že by záležitost mělo rozlousknout vnitrostranické referendum všech členů. Sjezd zahájí projevem prezident Miloš Zeman.