Ve čtvrtek jste podali hromadné trestní oznámení na předsedu SPD Tomia Okamuru a poslance SPD Miloslava Roznera v souvislosti s jejich výroky o koncentračním táboře v Letech u Písku. Co je vaším cílem? [celá zpráva]

Bylo to podle našeho názoru pozůstalých po obětech hrubé zpochybnění utrpení Romů v táboře. Musíme si uvědomit, že v tom táboře z 327 vězňů zahynulo 241 dětí a zpochybňovat takovýmto nehorázným způsobem smrt dětí, které zahynuly z rasových důvodů, to je úplně nemyslitelné a totálně za hranou. V Evropě takové výroky nemůžou mít místo a nemohou mít místo ani v zemi, kde jsem se narodil a kde má moje rodina více něž šestisetleté kořeny.

Co nyní po hnutí SPD požadujete?

My nechceme žádnou omluvu. My si představujeme, že soudy v České republice budou konat tak, jak konat mají, a věříme ve spravedlivý proces, aby soud řekl, že došlo k popírání holokaustu a že dojde k hmotnému odškodnění.

Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu a potomek těch, kteří romský holokaust v táboře v Letech přežili.

V jaké výši?

Není to pro mě podstatné. I kdyby to byla jen jedna koruna, tak jde především o ten samotný akt.

Jste zároveň předsedou Výboru pro odškodnění romského holokaustu a bojoval jste za to, aby byl odkoupen vepřín v Letech u Písku, a aby tam vzniklo pietní místo.

Trestní oznámení jsem ale nepodával jako předseda výboru, ale sám za sebe jako pozůstalý.

A považujete za osobní úspěch, že vláda schválila odkup vepřína v Letech za zhruba 451 miliónů korun a na místě by měl vzniknout památník obětí romského holokaustu?

Když do toho budou házet vidle takovýhle poťouchlíci, tak se také může stát, že se rozhodnutí vlády zvrátí. To by byl hrozně špatný signál za hranice republiky. I politici stále zpochybňují cenu odkupu. Kdyby moje maminka nebo můj tatínek žili, tak by mě donutili, abych je naložil do auta a počkali bychom si na Okamuru a Roznera u Poslanecké sněmovny.

Co řekl Okamura a Rozner o romském táboře v Letech

Okamura nejprve tvrdil, že tábor, v němž byli v době protektorátu vězněni Romové, nebyl oplocený a bylo možné se v něm volně pohybovat. Později se za tato slova omluvil a upřesnil, že tábor nebyl střežen. Ještě příkřejší byl poslanec SPD Miloslav Rozner, který loni na sjezdu SPD tábor v Letech označil za „neexistující pseudokoncentrák”.

A vy sám jste nějaké setkání inicioval?



Já jsem mu nabízel schůzku v televizi, že bychom si vyměnili názory, ale on se vůbec neozval. Potom zareagoval tou omluvou a řekl, že už s tím nechce mít nic společného. My jsme to samozřejmě nepřijali. Jednu lež jakoby obhájil, ale zároveň použil druhou lež, že vězni tam měli volný pohyb.

Na místě v Letech je již dnes památník, který byl v roce 1998 prohlášen kulturní památkou a je tam i naučná stezka. Není to podle vás dostatečné?



Já už jsem to několikrát říkal, že pomník, který tam odhalil bývalý prezident Václav Havel, nám úplně stačí. Tam na tom místě po rekultivaci prasečáku není třeba stavět další památník. My to nepotřebujeme, ale chtěli bychom tam dát plánky, jak to tam vypadalo, dát tam informační tabule s pravdivými informacemi, které shromažďuje náš výbor a který má tisíce archivních materiálů, aby národ a studenti, kteří tam pojedou, věděli, jaká byla naše minulost.

Rodina Čeňka Růžičky

FOTO: Renáta Bohuslavová

Neměl jsem moc dobré mínění o mladých lidech v České republice, ale byl jsem na přednáškách ve školách nucen si své mínění upravit. Ty děti jsou tak informované a dokáží se odvážně ptát. A to je dobře.

Co říkáte na to, že poslanci se na půdě Sněmovny chystají jednak přečíst jména všech obětí, a za druhé někteří z nich iniciují odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy dolní komory?

My s tím souhlasíme a když to splní svůj účel, bude to jen dobře.

Vnímáte českou společnost jako rasistickou, třeba i s ohledem na více než půl miliónu voličů SPD?

Nemohu říct o všech voličích SPD, že jsou rasisté, ale určitě to jsou nacionalisté, fašisté a část z nich jsou xenofobové. To, že jich bylo víc než půl miliónu, to nás velmi zaskočilo. Menšiny v České republice, zejména romská, židovská, ruská a vietnamská, jsou ve velkém ohrožení, ale především ta romská, protože podle průzkumů až 75 procent této společnosti nechce mít za souseda Roma.

Tomio Okamura ale sám často říká, že rasista není a že i on sám se stal terčem rasistických útoků.

Tím spíš se divím, že se vůbec takhle chová. Je to prostě člověk, který využije kdejaké příležitosti k získání voličských hlasů a já se obávám, aby se nakonec takovýhle lidé nevyhráli volby.