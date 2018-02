„Nevidím důvod, proč by neměly veškeré instituce zveřejňovat smlouvy, pokud to neohrozí jejich byznys. Bude to určitě velká debata ve Sněmovně a jsem zvědav, jak Piráti přesvědčí ostatní strany, které si myslím, že budou proti,” řekl na tiskové konferenci po jednání vlády Andrej Babiš.

Hlavním účelem zveřejnění smluv státních podniků je podle Pirátů to, aby veřejnost měla přístup k informacím o hospodaření s veřejnými prostředky.

„Je zcela evidentní, že pouze veřejná kontrola činnosti státem vlastněných společností povede k větší efektivitě jejich hospodaření. Jediní, kdo se mohou obávat ohrožení zisků, jsou osoby nelegitimně profitující ze současného netransparentního stavu. V situaci, kdy jsou veškeré kontrakty utajované, nemá občan šanci zjistit, kam a proč tečou jeho peníze,” komentoval důvody pro zveřejnění předseda Pirátů Ivan Bartoš a kritizoval přístup vlády, která nejprve prostřednictvím právníků zveřejnění odmítla a následně zaujala neutrální stanovisko.

Vláda chce urychlit výstavbu silnic až o třetinu



Vláda se také na svém středečním jednání zabývala novelou o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou schválila. Tou by se tak ve zkráceném řízení měla zabývat Sněmovna.

Zákon, který mimo jiné umožňuje předběžnou držbu, tedy možnost začít stavět na pozemcích dřív, než cenu za výkup odsouhlasí majitelé, je hnutím ANO považován za jednu z priorit. [celá zpráva] Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) na tiskové konferenci řekl, že je rád, že návrh má podporu napříč politickým spektrem.

„Je třeba počítat s tím, že zákon bude pod velkým drobnohledem všech, a určitě ho čeká i test Ústavním soudem. Je proto třeba ho nachystat pečlivě s velkou podporou. Očekáváme, že by se příprava staveb mohla urychlit až o třetinu,” řekl Ťok.

Nová zákonná úprava se má podle novely vztahovat na 17 dálnic a na dvě silnice první třídy, které na dálniční tahy navazují. Měly by se týkat také 15 železničních tratí, železničních uzlů v Praze, Brně a v Ostravě a čtyř plánovaných vysokorychlostních tratí.