Podle meteorologů, kteří kvůli sněžení vydali výstrahu pro jižní Moravu, jižní Čechy a Vysočinu až do čtvrteční čtvrté hodiny ranní, bude nejintenzivněji sněžit v první polovině noci na čtvrtek.

Na Frýdecko-Místecku napadalo během několika hodin tolik sněhu, že musela být na dvě hodiny uzavřena dálnice D48, a to od Rychaltic ve směru na Frýdek-Místek až po tunel Zelinkovice. Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že silnici blokovaly uvízlé kamiony.

Podle informací silničářů se kamiony vzpříčily i na silnici I/57 na výjezdu z obce Vrchy na Novojičínsku. Kluzká vozovka byla i na dálnici D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem a také na dálnici D1 od polských hranic ve směru na Prahu.

Na jihu Moravy už policisté evidují na 30 nehod. Problém kvůli sněhu měly především kamióny, některé silnice pro ně byly neprůjezdné. Problémy hlásila i integrovaná doprava.

Silnici u Starého Hrozenkova na Uherskohradišťsku museli silničáři kvůli úklidu sněhu dočasně uzavřít. Jízda byla možná pouze se zimním vybavením a řetězy. Jen se zvýšenou opatrností byla sjízdná kluzká vozovka v buchlovských kopcích na hlavním tahu na Brno, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„Jde o klasickou kalamitní situaci,” řekl mluvčí policie Petr Jaroš. Automobily často kvůli kluzké vozovce sjely do příkopu, narazily do svodidel nebo se obrátily na střechu.

Dva muže, kteří se snažili na zledovatělé vozovce nasadit sněhové řetězy na kola kamiónu, srazila těhotná řidička osobního auta ve středu před polednem ve Slavičíně-Hrádku na Zlínsku. „Její vozidlo dostalo smyk na zasněžené vozovce. Na místě zasahovali hasiči ze Slavičína, kteří zraněným poskytli první pomoc a poté je předali zdravotnické záchranné službě. Ta je převezla do krajské nemocnice,“ informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lucie Javoříková.

Nákladní vozidla měla tradičně problémy ve stoupání mezi Starým Hrozenkovem a obcí Komňa, komunikace byla sjízdná jen s řetězy. Kvůli ledovce byla pro nákladní vozy nesjízdná také cesta v Bojkovicích. Pouze se zimní výbavou projedou nákladní automobily obcí Osíčko na Kroměřížsku.

Střet v zatáčce před valtickou hájenkou na hodiny zablokoval dopravu na tahu z Břeclavi do Mikulova.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Střet kamiónu s cisternovým návěsem a osobního auta u Valtic nedopadl dobře pro posádku auta. Hasiči museli pasažéry vystříhat a zraněné si převzali záchranáři. S mnohačetnými poraněními byl na urgentní příjem brněnské nemocnice v Bohunicích převezen řidič vozu. Dvě děti měly utrpět lehčí zranění.

Tahač s návěsem, který se po nehodě zkřížil, zatarasil celou silnici. Zůstala tak zcela neprůjezdná a policisté museli dopravu odklánět. Před místem události zůstalo několik kamiónů, které se neměly jak otočit a zůstaly uvězněné až do odstranění nehody.

Záchranáři asistovali u mnoha nehod.

FOTO: HZS Zlínského kraje

Kamióny ale stály i jinde. Cesty na Hodonínsku se v oblasti mezi Čejčem, Mutěnicemi a Svatobořicemi-Mistřínem proměnily v parkoviště nákladních aut, které nemohly vyjet zasněžené silnice v okolním kopcovitém terénu.

Uzavřená byla podle informací silničářů i silnice z Žarošič do Slavkova u Brna. V Nížkovicích nedaleko Slavkova havaroval kamión a bylo nutné ho vyprostit. Policie naváděla řidiče na objízdné trasy.

Zasažena i severní Morava a Slezsko

Zvýšený počet dopravních nehod a havárií řešili v souvislosti se sněžením policisté na severu Moravy a ve Slezsku. „Nehody jsou zatím bez těžkých následků na zdraví. Při událostech na silnicích vznikala zejména škoda na majetku, případně došlo k lehkým poraněním účastníků silničního provozu,“ sdělila policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Od poledne do 15:40 dostali podle ní policisté v Moravskoslezském kraji oznámení o zhruba 60 dopravních nehodách či haváriích. V úterý za stejný čas to bylo 12 oznámení. „Jen v Ostravě registrujeme navýšení počtu nehod na zhruba trojnásobek,“ dodala.

Sněžení připravilo komplikace také hasičům z Moravskoslezského kraje. Ti jen od středečního poledne do 16. hodiny vyjeli k 12 nehodám. Například v Odrách-Klokočůvku vyprošťovali osobní automobil Renault Megane z potoka, kde skončil na střeše. V Ostravě-Zábřehu zase pomocí hasičského vyprošťovacího speciálu vytahovali zpět na silnici zapadlý autobus.

Renault zůstal po nehodě převrácený v potoce v Odrách-Klokočůvku.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

„Hned pět nehod se stalo na Novojičínsku, z toho dvě na dálnici D1. Při první u Velkých Albrechtic se polský kamión převrátil na bok, ve druhém případě skončil osobní automobil u Mankovic v dálničních svodidlech,“ sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že další nehody způsobené sněžením se staly také v Nošovicích, Stonavě či Opavě-Předměstí.

Sněhové přeháňky v kraji snižují viditelnost. Pro kamióny byla uzavřená silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice, jež je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady Šance, která zásobuje kraj pitnou vodou. Silničáři tam proto nesmějí používat chemické látky, jen inertní posyp. To dělá v kopcích kamionům potíže už při slabé vrstvě sněhu a silnici tam často zablokují.

Silnice ve Zlínském kraji se ve středu před polednem proměnily v klouzačku.

FOTO: HZS Zlínského kraje

Sněžit začalo odpoledne i v Jihočeském kraji. Silničáři zatím neevidují žádný problém a všechny vozovky jsou sjízdné s opatrností. „Očekáváme, že na některých místech by mohlo do rána napadnout 10 centimetrů sněhu. Týká se to především oblastí v okolí Šumavy, ale nelze vyloučit, že to nastane i ve větších městech v kraji,” řekla Svatava Křivancová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

Meteorologové již v úterý varovali, že v jižní polovině republiky bude od středečního odpoledne vydatně sněžit, přičemž ve vyšších polohách může napadnout i mezi 10 a 15 centimetry sněhu. [celá zpráva]