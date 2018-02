Zemřel soudce a bývalý prezident Soudcovské unie Jan Vyklický

Ve věku 68 let v neděli zemřel soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) a bývalý prezident Soudcovské unie Jan Vyklický. Uvedl to server Česká justice, kterému to potvrdila mluvčí soudu Sylva Dostálová.