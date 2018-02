Vlnící se studená fronta na české území přinese zpočátku déšť a postupně v polohách kolem 600 metrů nad mořem i sněžení. Ochlazení přijde postupně, příští týden má být výraznější, právě tehdy bychom měli zaznamenat nejnižší teploty od začátku meteorologické zimy, tedy od 1. prosince.

Ve čtvrtek můžeme očekávat zataženo s občasným deštěm, na vyšších místech bude sněžit. Srážky budou v průběhu dne ustávat. Nejvyšší odpolední maxima se budou pohybovat v intervalu 3 ažv7 stupňů Celsia.

Zataženo nízkou oblačností čekejme také v pátek. Na východě by mohlo výrazněji sněžit, v Čechách ojediněle maximálně na 30 procentech území. Na jižní Moravě očekáváme srážky smíšené se sněhem. Ranní teploty budou kolem -3 až 1 stupně s možným výskytem náledí, odpolední teploty nepřesáhnou 5 stupňů Celsia.

V sobotu naše území zasáhne výraznější studené proudění od severozápadu, obloha zůstane zpočátku zatažená. Místy se může objevit sněžení, především na horách. Během dne se vyjasní, ranní teploty mohou spadnou k minus 4, odpolední by neměly překročit plus 4 stupně.

Nedělní ráno by mělo být zatažené, na třiceti procentech území by se mohlo objevit sněžení. Stejně jako v sobotu by se obloha mohla během dne vyjasnit. Nejnižší teploty se budou ráno pohybovat mezi -6 až -1 stupněm a odpoledne mezi nulou a 4 stupni.

Sněhové přeháňky zejména na horách můžeme očekávat také za začátku příštího týdne. Pondělní ranní teploty mohou klesnout k minus 7, odpoledne by neměly přesáhnout 2 stupně Celsia. V úterý může být ráno až minus 10 a teploty budou dále klesat. Ve čtvrtek při nízké oblačnosti můžeme očekávat až minus 14 stupňů Celsia.