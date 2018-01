Šéf Starostů Petr Gazdík na tiskové konferenci prohlásil, že vedení jeho hnutí se minulý týden sešlo s demokratickými stranami ve Sněmovně a snažilo se najít řešení ohledně sestavování vlády.

„To řešení je pouze na premiéru Andreji Babišovi a hnutí ANO. Že ve vládě nebude někdo, kdo bude trestně stíhaný, patří k pevným zásadám demokracie,“ řekl Gazdík.

„Ten názor je zcela jednotný a jsme tady v úplné shodě. Špuntem je hnutí ANO. Pokud ANO ustoupí, odblokuje situaci v ČR a nebude muset dojít k tomu, čeho se obáváme,“ dodal první místopředseda STAN Vít Rakušan.

Gazdík varuje před ubýváním demokracie



Narážel tak na to, že ANO vyjednává o podpoře s KSČM a SPD Tomia Okamury. „Hluboce nás znepokojuje situace, ve které naše země je. Vypadá to, že vznikne koalice s extremistickými stranami. Může se opakovat to, co jsme zažili v roce 1948 - demokratické síly ubývaly a vznikl totalitní režim,“ varoval Gazdík.

Na otázku, zda by Starostové šli do vlády s ANO bez Babiše, však jednoznačně neodpověděl. „Ta otázka je v současné chvíli zbytečná. My s hnutím ANO nedáváme dohromady většinu, pokud bychom šli nebo nešli, to je otázka i na další partnery,“ konstatoval Gazdík.

„Neříkáme si o vládní angažmá. Pouze ve chvíli, kdy hrozí vláda opřená o KSČM a SPD, tak po jednání s ostatními stranami vidíme obrovský prostor k nějakému jednání,“ doplnil Rakušan.

Vládu s ANO si umí představit například ČSSD či lidovci. Obě partaje však mají jako jednu z podmínek, že v kabinetu nesmí sedět trestně stíhaný člověk. Babiš však ustoupit odmítá. Do čela vlády ho podporuje i celé jeho hnutí.