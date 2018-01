8:00 - Volební místnosti se otevřely. Druhý den druhého kola prezidentských voleb v Česku začal.

V pátek byl zájem o volby větší než během prvního kola před dvěma týdny. K urnám přišla zhruba polovina voličů, před 14 dny byla účast čtyřicetiprocentní.

Voliči nedostali lístky pro druhé kolo do schránek tak jako před prvním kolem. Žluté lístky obdrží až od komise ve volební místnosti spolu s šedou obálkou s otiskem úředního razítka.

Miloš Zeman v pátek ve volební místnost na Praze 13. Zdroj: Novinky.cz

Pro druhé kolo musely být vytištěny lístky všech kandidátů z prvního kola pro případ, že by se některý z finalistů nominace vzdal. To se ale do čtvrteční 14. hodiny nestalo. Hlasovací lístky sedmi nepostupujících kandidátů by podle doporučení vnitra měly být zřetelně odděleny.

Jiří Drahoš v pátek ve volební místnosti v Lysolajích. Zdroj: Novinky.cz

Páteční hlasování proběhlo bez vážnějších incidentů, pouze v jednom českobudějovickém okrsku mohli voliči kromě kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše volit i Pavla Fischera. Ten v prvním kole skončil na třetím místě.

Jednání komise, která měla v místnosti navíc hlasovací lístky pro Fischera, podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny neohrozilo průběh voleb. Šlo o tři hlasovací lístky, které zůstaly na stole omylem, řekl Mlsna. Situace podle něho trvala zhruba 17 minut, pak na ni upozornila jedna z voliček a lístky byly odstraněny. [celá zpráva]