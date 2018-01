12:15 -Volební účast v horských nebo lázeňských oblastech zvedají turisté a návštěvníci s voličskými průkazy.

Praha měla více než padesátiprocentní účast v sobotu kolem 11:00, přičemž nejvyšší, 64procentní, byla v Praze 6. K 60 procentům se přiblížila v Praze 1, 9 a na Jižním Městě. Nižší účast je v Praze 3, kde odvolilo 54 procent obyvatel, a v Praze 5, kde zatím svůj hlas odevzdalo 52,6 procenta voličů.

Ve středních Čechách je účast mezi 50 a 60 procenty. Například v Kolíně do 11:00 odvolilo 61 procent lidí, v Benešově 59 a v Berouně 58 procent. Mělník hlásí 55 procent, Nymburk 53 a Příbram 51 procent.

12:06 - Zájem o druhé kolo volby prezidenta je v Královéhradeckém kraji do sobotního dopoledne zatím vyšší než v kole prvním. V některých malých obcích je již nyní volební účast nadprůměrná a pohybuje se až kolem 70 procent. V prvním kole volební účast v kraji činila 64,2 procenta.

12:04 - Ve 2. kole prezidentské volby do sobotního poledne odvolilo přes 50 procent lidí, podle řady volebních komisařů je zájem o volby vyšší než v 1. kole.

12:01 - Stav volební účasti na jižní Moravě: Největší: Lubné (Tišnovsko) 95,7 %, Nejmenší: Vrbovec-Hnízdo (Znojemsko) 28,6 %.

Volební místnost na zámku Hrubšice na Brněnsku

FOTO: Václav Šálek, ČTK

11:20 - Zaměstnanec Prahy 2 Novinkám potvrdil, že v jednom případě volební komise předala voliči dva slepené lístky se jménem Miloše Zemana a jeden se jménem Jiřího Drahoše, tedy celkem tři. Komise se voliči omluvila.

11:05 - Podle některých příspěvků na sociálních sítích dochází ve volebních místnostech k omylům, kdy voliči dostávají dva lístky se jménem jediného kandidáta, a to někdy s jménem Miloše Zemana a jindy Jiřího Drahoše. Podle novinářky Elišky Hradilkové se to stalo na Praze 2.

Hele, mě se to málem stalo taky, sedím v komisi a omylem jsem dal dva stejné, teda s Drahošem. Ty lístky se k sobě lepí, i když to kontrolujeme, stane se. — Lukas Ferkl (@LFerkl) 27. ledna 2018

Lidé volili ve druhém kole prezidentských voleb ve zlínské hale stolního tenisu.

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

11:00 - Herečka Barbora Poláková na svém facebookovém profilu uvedla, že ve volební místnosti obdržela dva lístky, ovšem oba se jménem současného prezidenta Miloše Zemana.

Michael Jermář - volení ve Varšavě

10:08 - Druhého kola českých prezidentských voleb si poměrně obsáhle všímají zahraniční média a tiskové agentury. Souboj současné hlavy státu Miloše Zemana s vědcem Jiřím Drahošem popisují vesměs jako duel mezi proruským a protiimigračním politickým veteránem a proevropským akademikem a politickým nováčkem. [celá zpráva]

Před 90 odpovědí s většina naznačuje, že ve 2.kole je v daných okrscích o cca 5-10% větší volební účast. https://t.co/ZZYIc3pD6q — Filip Horký (@FilipHorky) 27. ledna 2018

8:55 - Volby zatím probíhají bez incidentů.

8:00 - Volební místnosti se otevřely. Druhý den druhého kola prezidentských voleb v Česku začal.

V pátek byl zájem o volby větší než během prvního kola před dvěma týdny. K urnám přišla zhruba polovina voličů, před 14 dny byla účast čtyřicetiprocentní.

Voliči nedostali lístky pro druhé kolo do schránek tak jako před prvním kolem. Žluté lístky obdrží až od komise ve volební místnosti spolu s šedou obálkou s otiskem úředního razítka.

Miloš Zeman v pátek ve volební místnost na Praze 13. Zdroj: Novinky.cz

Pro druhé kolo musely být vytištěny lístky všech kandidátů z prvního kola pro případ, že by se některý z finalistů nominace vzdal. To se ale do čtvrteční 14. hodiny nestalo. Hlasovací lístky sedmi nepostupujících kandidátů by podle doporučení vnitra měly být zřetelně odděleny.

Jiří Drahoš v pátek ve volební místnosti v Lysolajích. Zdroj: Novinky.cz

Páteční hlasování proběhlo bez vážnějších incidentů, pouze v jednom českobudějovickém okrsku mohli voliči kromě kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše volit i Pavla Fischera. Ten v prvním kole skončil na třetím místě.

Jednání komise, která měla v místnosti navíc hlasovací lístky pro Fischera, podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny neohrozilo průběh voleb. Šlo o tři hlasovací lístky, které zůstaly na stole omylem, řekl Mlsna. Situace podle něho trvala zhruba 17 minut, pak na ni upozornila jedna z voliček a lístky byly odstraněny. [celá zpráva]