Zemanův seznam: Mezi jeho sponzory jsou i firmy ve ztrátě

Až do závěrečné televizní debaty před druhým kolem prezidentských voleb nebylo jasné, kdo skrze spolek Přátelé Miloše Zemana financuje stávající hlavě státu její prezidentskou kampaň. Zeman ve čtvrtek do debaty se svým soupeřem Jiřím Drahošem do pražského Rudolfina seznam dárců přinesl, otazníky přesto zůstávají.