Moderátorka Světlana Witowská se nejdříve zeptala Zemana, proč by měla volit jeho, a nikoli Drahoše. Zeman jí poděkoval za to, že volit půjde, a řekl jí, že o obou ví dost, aby se rozhodla sama. Drahoš se na tutéž otázku do Zemana pustil zostra.

„Miloš Zeman je reprezentantem té uplynulé politické éry, doby opozičních smluv, přeběhlíků, kmotrů, mafií v politice a také papalášství na Hradě, papaláštví jeho spolupracovníků. Symbolem nálepkování, osočování,“ uvedl Drahoš. „Já bych se jako prezident chtěl zabývat jinými věcmi, ne Peroutkovými články, ale problémy, které tíží naši společnost,“ dodal s tím, že za největší chybu Zemana považuje rozdělování společnosti.

Zeman zase vytkl bývalému předsedovi Akademie věd, že nerozumí politice. „Vůbec nerozumí politice, protože politika je řemeslo. Já sám se ho učím 25 let a nechci říci, že to umím. Je kus odvahy v tom aspirovat na nejvyšší funkci ve státě a nevědět nic o politice,“ prohlásil současný prezident.

Další téma se týkalo sestavování vlády. Zeman obhajoval svůj plán jmenovat v případě své prohry Andreje Babiše opět premiérem i bez zaručené většiny proto, že Drahošův záměr nejmenovat šéfa ANO předsedou vlády by způsobil chaos a byl by amatérský.

Prezidentský duel na ČT. Kandidáti k tomu, zda si lze objednat trestní stíhání

Zeman se také zavázal, že v žádném případě neudělí Babišovi abolici. Ani Drahoš by nezastavil Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zeman věří, že Babiš nepodváděl, Drahoš má pochyby, zdůraznil ale, že rozhodnout by měl nezávislý soud.

Zeman četl jména dárců



Na otázku, zda budou na Hradě v případě Zemanova vítězství pokračovat kancléř Vratislav Mynář či poradce Martin Nejedlý prezident zopakoval, že se nejdřívě poradí s nimi. Výtky, které k nim míří, odmítl s tím, že ani jeden není z ničeho obviněn. Mynářova chybějící prověrka Zemana neznepokojuje. NBÚ prý Mynářovi prověrku neudělil proto, že před dvaceti lety měl banální dopravní nehodu.

Řešil se také Drahošův spolupracovník Jakub Kleindienst, který kdysi spolupracoval i s Davidem Rathem. Drahoš odmítl, že by ho upozadil ze strachu z médií, dopředu prý počítal s tím, že ve druhém kole se ujme vedení kampaně sám.

Zeman se vytasil se seznamem sponzorů své kampaně, o kterých panovaly v minulých dnech pochybnosti. Vyjmenoval několik jmen sponzorů spolku Přátel Miloše Zemana, který mu platil kampaň. Řekl, že seznam předá dozorovému úřadu. Drahoš kontroval s tím, že žádný takový seznam nepotřebuje, neboť má všechny dárce uvedené na svém transparentním účtu.

Drahoš se v otázce, zda je Rusko bezpečnostní horzbou, vrátil k veřejné zprávě BIS a citoval z ní informace o rostoucím vlivu ruských a čínských tajných služeb v České republice. Zeman zopakoval, že Rusko neovlivnilo volby a Moskva není hrozbou. Drahoš Zemanovi připomněl, že ruská vojenská doktrína považuje za svého hlavního nepřítele NATO, a tedy i ČR, která je jeho členem, a proto je jasné, že ruské tajné služby u nás budou operovat.

Drahoš řekl, že zvažuje trestní oznámení kvůli desinformacím z proruských serverů. Zeman řekl, že se na naopak připravuje trestní oznámení na Drahoše pro podezření ze šíření poplašné zprávy kvůli jeho zmínkám o údajném ovlivnění voleb v ČR.

Další otázka se týkala prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka a jeho twitterového účtu. Zeman poprvé jasné prohlásil, že Ovčáčkův Twitter je jeho soukromá záležitost a nikoliv oficiální prezidentský informační kanál.

Drahoš odmítl, že by byl politickým nováčkem, zdůraznil, že v minulosti mnohokrát jednal s politiky a bojoval s nimi. Na funkci prezidenta republiky podle něj neexistuje žádná vysoká škola. Na otázku, zda mu nechybí zkušenost Miloše Zemana, odpověděl, že tu by raději neměl.

Zeman uznal za svoji chybu, že na veřejnosti mluvil vulgárně, ale zdůraznil, že to nebylo často.

Duel má být jiný než na Primě



Podle České televize byla debata původně plánovaná jako hodinová, týmy obou kandidátů ale přistoupily na 90 minut. Kandidáti mají nejdříve odpovídat na otázky, jež jim bude pokládat moderátorka Witowská. Poté mají čelit dotazům nejvyšších ústavních činitelů. Na závěr si mají položit tři otázky vzájemně.

Probíraná témata mají zahrnovat programy obou soupeřů, financování jejich kampaní, koho si vybírají jako své spolupracovníky, ale také aktuální politické situace a pojetí zahraniční politiky.

Oba uchazeči o Hrad si tentokrát mohli do sálu přivést 30 svých podporovatelů, aby se zamezilo hlučnému povykování a fotbalovému skandování, které dominovalo diskusi na Primě. Tam si oba tábory pozvaly po čtyřech stovkách příznivců.

Rozhodování českých voličů mezi Drahošem a Zemanem si všímají i zahraniční média. Šance obou se zdají být velmi vyrovnané, z pohledu sázkových kanceláří je ale favoritem současná hlava státu. Právě závěrečný duel na ČT by mohl v být pro rozhodování některých voličů klíčový. V debatě na Primě měl podle komentátorů převahu zkušený Miloš Zeman, ovšem Jiří Drahoš přes viditelnou nervozitu střet ustál, navíc se předvedl v nesrovnatelně lepší fyzické formě. Kritiky se dočkala celková koncepce pořadu podobná spíše estrádě a výběr témat, která s prezidentskou funkcí souvisela jen velmi okrajově.