„Je evidentní, že se posílil ten mocenský pakt Babiš–Zeman, prezident nadbíhá Andreji Babišovi a voličům hnutí ANO, uráží naše voliče,“ rozohnil se Stanjura ve Sněmovně.

„Vidíme jasný politický obchod v přímém přenosu. Voliči rozhodnou, jestli ten pakt bude nadále ovládat českou politiku, nebo ne,“ komentoval šéf poslanců ODS.

Změnu prezidentova názoru zkritizovala i první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Zeman do toho nemá co plést probíhající prezidentskou volbu a na 101 by měl trvat za každých okolností, což měl dělat i při prvním pokusu,“ řekla Novinkám. Dodala, že prezident hazarduje s důvěrou voličů.

Bartoš: Zeman by neměl slevovat



„Tenhle krok prezidenta Zemana je hodný kritiky. Z té 101 by neměl slevovat,“ myslí si šéf Pirátů Ivan Bartoš. Zdůraznil, že Česká republika je parlamentní demokracií. „Role prezidenta skutečně není stranit preferované straně nebo nedodržovat zvyklosti. Kandidát na prezidenta by měl držet slovo,“ podotkl Bartoš.

I lídr SPD Tomio Okamura uvedl, že premiér by měl být jmenován až ve chvíli, kdy reálně může získat většinu ve Sněmovně. „Důležité je, aby vznikla vláda, která má důvěru,“ dodal Okamura.

Je to prezidentova dobrá vůle, komentoval Filip



Jediný, kdo prezidentův obrat nehodnotil kriticky, byl předseda KSČM Vojtěch Filip. „Nemyslím, že to byla změna názorů. Už ve Sněmovně prohlásil, že ho (Babiše) jmenuje. Pokud prezident nepožaduje 101 podpisů, tak to je možná jeho dobrá vůle,“ tvrdí Filip.

Zeman před několika týdny novinářům ve Sněmovně řekl, že bude od Babiše chtít, aby měl pro svou druhou vládu zajištěných 101 hlasů ve Sněmovně. Ve středu však obrátil a jeho tvrzení už neplatí.

Uvedl totiž, že když nebude zvolen prezidentem, hodlá Babiše jmenovat předsedou vlády již v průběhu února a nebude na podmínce 101 hlasů trvat.